Norlense på Fiskebøl i Lofoten produserer til vanlig oljevernutstyr og feltsykehus, og opplever nå stor etterspørsel fra hele verden.

– De siste ukene har vi opplevd stor etterspørsel for våre telt. Vi klarer ikke å levere til alle sammen per nå, men vi tar imot og prøver å hjelpe kundene så godt vi kan, forteller daglig leder Geir Sørensen til TV 2.

– I tillegg har vi gjort flere leveranser til sykehus internt her i Norge. Teltene blir brukt rundt om i verden, spesielt i Europa.

– Et viktig produkt

Blant kundene som kjøper telt fra bedriften, finner man verdensledende organisasjoner.

– Vi leverer til NATO, Røde Kors, FN og Forsvaret internt i Norge og rundt om i verden. Teltene våre er på mange måter et viktig produkt, og vi ser og opplever at kundene er avhengig av det vi leverer, sier Sørensen.

Arbeidsformann Einar Torgersen er glad for å bidra. Foto: Andreas Dahlmo

Som følge av at bedriften har lagt om produksjonen slipper man også å permittere de ansatte.

Nå er man glad for å kunne bidra til koronapandemien.

– Dette er en vanskelig tid for veldig mange. Mange bedrifter har stengt dørene, men vi har klart å holde oss oppe. Jeg er takknemlig for det, forteller arbeidsformann Einar Torgersen.

– Man får en god følelse av å bidra, legger han til.

Teltet er basert på høyttrykksteknologi, og er enkelt å ta i bruk.

– På teltene våre bruker vi samme teknologien som på oljevernet vi produserer. Èn person kan sette opp et slikt telt på få minutter, sier Sørensen.

Daglig leder Geir Sørensen forteller at Norlense produserer beredskapstelt i høygir. Foto: Andreas Dahlmo

I full sving

Mens en rekke bedrifter opplever full stopp i tilgang på kunder og etterspørsel, har gjengen på Norlense fulle ordrebøker.

– Vi produserer flere telt per dag på full kapasitet, med opp mot 50 personer i full sving. Akkurat nå produserer vi på høygir, sier Sørensen.

– I tillegg ser vi et behov for dette i framtiden, og ser at vi må dimensjonere opp beredskapen, og eventuelle nye pandemier som oppstår, legger han til.

Norlense ligger på Fiskebøl i Vesterålen. Foto: TV 2.

Frykter ikke permitteringer

I likhet med andre bedrifter har Norlense blitt rammet av strenge karantenebestemmelser.

– Vi har en rekke ansatte i utlandet, men nå har vi en god arbeidsstokk. Likevel søker vi flere folk i produksjonen, sier han.

De ansatte frykter ikke for å bli arbeidsledig med det første.

– Vi har fullt opp langt fram i tid. Jeg ser lyst på det at vi har nok å gjøre, sier Torgersen.