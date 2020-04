Nordmenn har tilbragt mesteparten av tiden sin hjemme siden koronatiltakene trådde i kraft 12. mars.

Regjeringen har valgt å videreføre tiltakene til etter påske.

Det har ført til en stor økning på nettsidene til Kondomeriet. Ifølge Dagens Næringsliv handler nordmenn som aldri før i nettbutikkene deres.

For sexolog og influenser Iselin Guttormsen er dette en særlig god nyhet.



– Det gleder meg at folk kjøper ting for å piffe opp sexlivet sitt i disse tider, sier hun til God kveld Norge.

Voksne med barn

Selv opplever hun at det renner inn med meldinger fra folk som ønsker konsultasjoner hos den nyutdannede sexologen.

Og hun tror den økte handelen av sexleketøy har en stor betydning for hvordan det er hjemme hos mange nå.

– Det er godt mulig at de som handler er voksne i etablerte familier som har barn, og som har lyst til å piffe opp litt.

Hun forklarer at det kan være krevende for mange å gå hjemme med barna hele dagen.

– Barna er rundt deg hele tiden og det er vanskelig å få til en hyrdestund, sier Guttormsen og legger til:

– Når man går hjemme og er oppå hverandre hele tiden kan det oppleves som litt kjedelig og ikke like spennende lenger. Da kan det gå utover sexlysten.

Hun mener også at for noen kan det det være et behov, eller en tilfredsstillelse, som ikke blir dekket nå som vi er i minimal kontakt med andre.

– Folk som er swingers eller driver med BDSM synes nok det er kjedelig med et stusselig runk nå, sier sexologen og legger til:

– Med tanke på single folk som ikke får datet, spesielt kvinner, så tror jeg salget av dildoer øker.

SEXOLOG: Iselin Guttormsen. Foto: Espen Solli / Tv 2

– Og så tror jeg det også er en stor økning i rens til sexleketøy ettersom det er tomt for antibac, understreker hun.

Digital utroskap

Iselin Guttormsen er litt usikker på om det blir en babyboom eller en skilsmisseboom etter koronatiden er over.

– På denne tiden av året er man generelt våryre og babyboomen er alltid stor på sommerstiden. Så om det blir en kjempestor babyboom er jeg usikker på, sier Guttormsen.

Når det gjelder skilsmisseboomen tror hun både parterapeuter og sexologer har litt å gjøre allerede. Iselin Guttormsen mener det er viktig at par jobber sammen nå, og er litt bekymret for at terskelen for utroskap blir lavere.

Da tenker hun spesielt på utroskap over nett:

– Det er lettere å chatte og flørte med andre og være på sexsider. Den fysiske utroskapen er vanskelig å få til, for da må du trosse alt for å få deg et knull.

Når man er så mye oppå hverandre hjemme, kan man gå hverandre på nervene.

– Og det kan bli krangling av og kanskje man har unger i tillegg. Da kan fristelsen bli større til å flykte litt og prate med noen andre, forteller Guttormsen.

Influenseren forklarer at når man ikke har en elsker eller elskerinne lenger så kan det også være en faktor til at man kjøper sexleketøy i stedet.