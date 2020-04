– Virket ikke som pappa brydde seg like mye om meg

I TV 2-programmet «Påskereisen» tar programleder Karina Hollekim med seg fem kjente nordmenn på påsketur i snøkledde omgivelser på Savalen. I løpet av turen har de flere samtaler om øyeblikk og perioder som har formet dem i livet.

I første episode møter vi programleder og tidligere freeski-kjører, Tiril Sjaastad Christiansen.

Hun forteller åpenhjertig om veien frem til hun ble toppidrettsutøver – en vei som var langt fra enkel.

«Hun som aldri visste hva hun ville»

Som liten jente hjemme på Geilo, hadde Christiansen aldri drømt om å bli noen toppidrettsutøver. Faktisk hadde hun ikke peiling på hva hun ville drive med, fordi hun likte å gjøre så mye forskjellig.

– Jeg var hun som aldri visste helt hva hun ville da. Kjøpte meg hest, spilte fotball og håndball, spilte tre-fire instrumenter, og gikk på sang og dans. Jeg gjorde veldig mye forskjellig. Alle aktivitetstilbudene på Geilo tror jeg faktisk at jeg har vært innom, forteller hun i programmet.

Men vesle Tiril likte ikke å bli fortalt hva hun skulle satse på og hvordan hun burde trene.

– Jeg har alltid vært sta og egenrådig. Jeg likte ikke helt den der «sjefinga» til pappa. Han var veldig engasjert i Vetle, broren min, og skiskyting – og så syns jeg liksom bare det ble så mye. Jeg likte liksom å gå mine egne veier, og ikke alltid ha noen som skulle fortelle meg hva jeg skulle gjøre.

I 11-12-årsalderen fikk Christiansen interesse for freeski, etter at moren, som drev sportsbutikk, hadde fått inn en helt ny type ski.

– Jeg har jo stått på alpint og konkurrert der og stått masse på snowboard. Men jeg likte friheten, at jeg måtte utforske, teste og prøve meg fram. Det var ikke noe fasit, det synes jeg var kult, forteller hun og legger til:

– Og så var Tiril sjefen, det har jeg alltid likt!

– Ville vise dem

Endelig hadde Christiansen funnet noe hun elsket å drive med. Samtidig innrømmer hun at mye av grunnen til at hun satset ekstra hardt på å bli best i idretten, var at hun hadde begynt å bli lei av enkelte kommentarer.

– Alle sa at det var Vetle som kom til å bli noe. Jeg fikk jo alltid høre av familievenner at «ja, Vetle kommer til å bli den neste Ole Einar Bjørndalen», og det var Vetle som liksom var flink på skolen, sier hun med alvor i blikket.

Men én ting gjorde ekstra vondt.

– Jeg så at pappa var ekstremt mye involvert i Vetle og skiskytingen. Det kjente jeg litt på, at det var litt tungt. Det virket ikke som han brydde seg like mye om meg, forteller hun gråtkvalt og tørker tårene.