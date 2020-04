– Sverige har hatt en fornuftig tilnærming

Bare timer før regjeringens pressekonferanse om koronatiltak tirsdag, tar nå FHI-ansatte bladet fra munnen.

Seniorforsker Bjørn Grinde har doktorgrad innen biologi, og har forsket på virus i 25 år. Han mener det var riktig av regjeringen å iverksette strenge tiltak fra start, men mener det nå er på tide å slippe opp, og gå over på en brems- strategi.

– Vi bør fortsette å holde avstand og vaske hendene, men det er på tide å sette samfunnet i gang igjen. Prislappen ved å la være er for stor, mener Grinde.

Han jobber i dag på FHIs avdeling for psykisk og fysisk helse.

VIL LETTE PÅ RESTRIKSJONENE: Bjørn Grinde er biolog og jobber som seniorforsker ved Divisjon for psykisk og fysisk helse ved Folkehelseinstituttet. FOTO: PRIVAT

– Brorparten av oss vil få viruset

Marc Gayorfar, som i dag jobber som seniorrådgiver ved samme avdeling, har jobbet i mange år med Bjørn Grinde innen forskning på en rekke ulike virussykdommer.

Han er i likhet med Grinde for «brems-strategien», framfor regjeringens «slå ned-strategi».

– Dette er et svært smittsomt virus, og det er nærmest uunngåelig at brorparten av oss uansett kommer til å få dette viruset før eller senere og blir immune, eller at immunitet skjer via en vaksine. Men en vaksine kommer ikke før om et år eller 18 måneder. Derfor innebærer denne strategien egentlig bare at vi skyver problemet foran oss, mener Gayorfar.

Mandag kunne helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) stolt erklære at i Norge er nå koronaepedemien under kontroll. Det betyr imidlertid ikke at regjeringens strategi nå er riktig strategi, mener de to FHI-ansatte.

– Det er selvsagt mulig å slå ned viruset om vi hermetisk lukker Norge, men det er ikke realistisk at vi klarer det fram til en vaksine er klar om et år, eller halvannet år. Dermed vil viruset blusser opp igjen før den tid, og da bør vi ha bygd opp en folkeimmunitet, mener Grinde.

– Akkurat nå vet vi ikke om vi blir immune etter å ha fått viruset. Er ikke det noe av utfordringen med en slik tilnærming?

– Viruset er nytt og dermed vet man ikke nøyaktig hvor lenge en immunitet varer. Det er et generelt problem at vi vet så lite om viruset fortsatt. Det er mange kunnskapshull, men det er nokså sannsynlig at man blir immun og at det varer en god stund, sier Gayorfar.

Dette er de tre hovedstrategiene FHI har skissert opp tre hovedstrategier i møte med koronaepedemien i Norge. De tre er: Slipp epidemien løs: Epidemien vil da fare gjennom befolkningen i løpet av tre-fire måneder og smitte 40–70 prosent av oss Hver smittet vil smitte i snitt 2,4 personer. Det anslås at 145.000 vil være smittet etter påske, at mellom 3.200 og 4.260 vil trenge sykehusplass 13. april og at 500 av dem vil trenge intensivplass. Dette vil føre til katastrofale belastninger på sykehusene siden så mange alvorlige tilfeller kommer samtidig, men så brenne ut fordi så stor andel av befolkningen er blitt immun. Beregnet varighet for epidemien i dette scenarioet er 3–4 måneder. Denne tilnærmingen anser FHI som uaktuell. Brems epedemien: Tiltak settes inn for å bremse epidemiens spredning og holde den på lavt nivå – uten en høy topp – slik at sykehusenes kapasitet holder tritt med epidemien. Hver smittet vil smitte i snitt 1,3 personer. Som en konsekvens av epidemiens gang gjennomgår mange mennesker infeksjonen, de fleste uten problemer, og det bygges immunitet i befolkningen. Beregnet varighet for epidemien er ett år. Brems-strategien vil i løpet av ett år gi rundt 733.000 syke, 22.000–30.000 på sykehus og 5.500–7.600 på intensivavdeling. Undertrykk epidemien: Det er dette regjeringen kaller slå ned-strategien, og er den regjeringen har valgt. Sterke tiltak settes inn for å kvele epidemien snarest og deretter holde viruset under kontroll og dermed utsette epidemien fram til vaksinasjon av en nødvendig andel (trolig minst 50 prosent) av befolkningen blir mulig tidligst i 2021, eller fram til en effektiv behandling blir tilgjengelig. Hver smittet vil smitte i snitt 0,9 personer. Undertrykk-strategien vil gi lite press på helsevesenet, men krever sterkere og mer langvarige tiltak. Kilde: NTB / TV 2



Forståelse for Sveriges metode

Han mener nabolandet vårt egentlig har gjort mye riktig.

– Sverige har valgt en mer fornuftig tilnærming, mener Gayorfar og utdyper: