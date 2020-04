Statsminister Erna Solberg, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterer til pressekonferanse for å informere om regjeringens videre håndtering av korona-pandemien allerede tirsdag klokken 16.

Tidligere var det varslet at tiltakene for etter påske ville komme onsdag 8. april.

Også Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet vil være til stede under pressekonferansen.

Strenge tiltak

Regjeringen har allerede forlenget de strenge tiltakene som innebærer karantene-regler, oppfordring om å holde god avstand, utreiseforbud for helsepersonell og en rekke andre tiltak til over påske.

Også skoler og barnehager er stengt til over påske.

Rapport

Regjeringen fikk mandag overlevert en rapport fra et ekspertutvalg som har sett på de samfunnsøkonomiske konsekvensene av koronatiltakene. Utvalget er ledet av Steinar Holden.

Denne rapporten, samt helsefaglige råd, vil være med å danne grunnlaget for hvilke tiltak det er hensiktsmessig å videreføre.

Direktør i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, ba mandag befolkningen forberede seg på at å måtte leve med strenge tiltak ut året.

Samtidig sa helseminister Bent Høie at koronaepidemien i Norge per nå er under kontroll.

Han var likevel tydelig på at vi ting kan eskalere igjen, dersom alt går tilbake til normalen.