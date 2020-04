Volvo P1800 både er og var en legendarisk sportsbil fra Volvo som ble lansert i 1961. Den er kjent som den vakreste bilen fra Volvo noensinne og har i dag status som et skikkelig designikon.

Volvo P1800 ble i starten produsert hos Jensen Motors i West Bromwich i England, på grunn av kapasitetsproblemer på fabrikken hjemme i Sverige. Innpass på det store og viktige USA-markedet var en viktig grunn til at Volvo valgte å satse på nettopp en sportsbil. Strategien fungerte. Volvo P1800 ble både en god merkevarebygger og en suksess i USA.

Men det foregikk ikke helt uten uhell. Slik som den gråkalde og tåkete morgenen 29. mars 1962:

29 helt nye Volvo P1800 lastes om bord på båten MS Kassel – sammen med en stor last whisky. Bilene skal til kunder i USA. De har allerede betalt forskudd, og sitter nå og venter i spenning.

Kollisjon

Planen er at båten skal seile til Houston i Texas, hvor både biler og whisky losses av, etter at båten først har vært innom Tyskland med annet gods.

Lasterommet var et utrivelig syn etter skipskollisjonen.

Men slik går det ikke. MS Kassel forlater London som planlagt, men i tåke, regn og dårlig sikt kolliderer den med en annen båt, MS Potaro, i utløpet av Themsen.

Sammenstøtet er så kraftig at skipssiden på MS Kassel blir revet opp og saltvann strømmer inn i lasterom nummer 1. Der står mange av Volvoene – sammen med den omtalte whiskyen.

Flere av bilene, og sikkert drikkevarene også, er for dårlig sikret. Bilene kastes rundt i lasterommet i en marinade av saltvann og whisky.

MS Kassel holder seg flytende, tross slagside, og blir slept til tørrdokk i Tilbury havn – ikke langt fra ulykkesstedet.

Solgt på auksjon

Prosjektleder for P1800 hos Volvo, Sven-Olaf Andersson, drar sporenstreks for å se på skadene. Han blir møtt av et sørgelig syn. Mange av bilene har betydelige karosseriskader, knuste vinduer og ødelagte interiør. Aluminiumspanelene på dashbordet har heller ikke tålt saltvannet.

Interiørene ble ødelagt og aluminiumsdetaljene tålte saltvann dårlig.

Dessuten har flere av bilene fått tilleggsskader da de ble heist ut av lasterommet i Tilbury.

Men, heldigvis er det ikke helsvart. 11 av de 29 bilene klarer seg faktisk uten skader. Disse blir sendt til de ventende USA-kundene ved første anledning. De resterende kundene må smøre seg med en ny dose tålmodighet.

De skadde bilene blir sendt til Volvofabrikken i Gøteborg, hvor de blir satt på mellomlagring i et stille område – dekket til, slik at ingen skal se de sørgelige restene av Volvos nye stolthet.

Da de etter kort tid ble gjennomgått, ble fire kondemnert med en gang. Skadene var for store til at de kunne fikses.

Bilene som ikke hadde så omfattende skader, ble lagt ut på en intern auksjon blant de ansatte i Volvo-ledelsen. Det tok flere uker før alle bilene var solgt. Prisene lå på rundt en fjerdedel av nybilprisen, men varierte selvfølgelig, avhengig av skadeomfanget.

Originalt reklamebilde fra den gang bilene var nye.

Gikk under radaren

De som kjøpte disse bilene, måtte også forplikte seg til å ikke selge dem videre før tre år var gått. Volvo var redd for at bilene skulle ruste etter saltvannsbadet og fryktet for sitt gode navn og rykte. Historien har vist at de Jensen-produserte bilene rustet ganske friskt uten at de hadde vært i saltvann også, samt at den generelle kvaliteten ikke var den beste. Men det får være en annen historie.

Det viste seg ganske raskt at slett ikke alle overholdt avtalen om å eie bilen i tre år før de ble videresolgt. Men hvor de såkalte whisky-bilene tok veien, vet ingen med sikkerhet. De gikk «under radaren» da de ble solgt som bruktbiler og reparasjonsobjekter utenfor de ordinære kanalene.

Men det er nærliggende å tro at mange av dem ble værende i Sverige. Nå – 58 år senere – er sikkert mange forlengst vraket og borte. Men kanskje ikke alle?

Bilene som ble lastet om bord i MS Kassel hadde chassisnummer mellom 3226 og 3285 og det hadde unektelig vært artig om noen av disse fortsatt var i live etter den dramatiske starten på billivet.

