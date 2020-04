Politiet, Tolletaten og Forsvaret ved Kystvakta vil være synlig tilstede i Ytre Oslofjord i løpet av påsken.



Ressursene på sjøen vil støttes av politiets helikoptertjeneste.

Hensikten er å bidra til sikkerhet og trygghet på sjøen, og samtidig sørge for at færrest mulig tar turen over til Sverige, opplyser politiet i en pressemelding.

Kryssing av riksgrensen vil føre til 14 dagers karantene når man kommer tilbake til Norge.

Kystverket vil også bistå under aksjonen.