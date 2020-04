Britisk lege bekymret: – Du blir ikke lagt inn på intensiven for «sikkerhets skyld»

Storbritannias statsminister Boris Johnson (55) ble mandag flyttet til intensivavdelingen på St Thomas' sykehus i London etter at hans helsetilstand har forverret seg.

Ifølge flere britiske medier sliter statsministeren med på puste.

Det er ti dager siden statsministeren fikk påvist covid-19-smitte, og både han og hans gravide samboer var smittet.

Samboeren skal det gå fint med, men for Johnsons del har tilstanden forverret seg de siste dagene.

– Alvorlig

Mandag ble han lagt inn på sykehus, og senere mandag kom meldingene om at han var innlagt på intensivavdelingen og fikk oksygen.

– Du kan bli lagt inn på sykehus for sikkerhets skyld, men du blir ikke lagt inn på en intensivavdeling for sikkerhets skyld. Da er det alvor, sier lege og forfatter Ellie Cannon i et intervju med Sky News.

Hun beskriver videre hvordan intensivbehandling er den mest alvorlige formen for behandling du kan motta i et sykehus.

– Dette er for de sykeste pasientene. Han er blitt lagt inn på intensivavdelingen fordi legene hans må være oppriktig redde for hans helse. Da er det alvorlig, sier hun.

Cannon sier også det er interessant at han blir så dårlig, mens hans gravide partner har kommet seg.

– Man ville nok antatt at hun var den som var mest i faresonen her, mens hun er allerede helt frisk. De fleste pasienter jeg har hatt med koronaviruset har blitt bedre etter dag seks eller syv, og når han nå har hatt det så lenge og får en forverring, kan man spørre seg om det er noe underliggende som bidrar til forverringen, sier hun.

Ifølge statsråden Michael Gove ligger Johnson fremdeles på intensiven tirsdag morgen.

– Statsministeren har fått noe oksygenhjelp og han er selvsagt under nøye overvåking, sier Gove til LBC Radio.

– Ekstremt syk

Førstelektor ved Universitetet i Agder og Storbritanna-ekspert Jan Erik Mustad mener innleggelsen viser hvor brått viruset kan ramme.

– Dette viser hvor dramatisk dette viruset angriper. Nå har altså denne situasjonen kommet at Boris Johnson, som jeg synes har sett syk ut ganske lenge, er innlagt på intensivavdelingen, sier Mustad.

INNLAGT: Boris Johnson er innlagt på St. Thomas sykehus i London. Foto: Daniel Leal-olivas / AFP / NTB scanpix

Derek Hill, professor i bildediagnostikk ved University College of London, påpeker at statsministeren tilhører en utsatt gruppe.

– Koronaviruset virker å gjøre menn langt sykere enn kvinner, spesielt blant de over 40, sier Hill til SkyNews.

Professoren påpeker at Johnson er utenfor den største risikogruppen, personer over 60, men understreker alvoret i statsministerens situasjon.