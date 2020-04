Tromsø-mannen ble under straffesaken i fjor høst dømt til fengsel i ti og et halvt år for overgrepene. De pågikk i over ti år, fra datteren var liten, og fram til han ble pågrepet i 2018, skriver Nordlys.

Erstatningssaken ble derimot utsatt og Nord-Troms tingrett avsa dom i denne delen av saken fredag.

Der ble faren, som nå er 52 år, dømt til å betale datteren 3,4 millioner kroner i erstatning for skadene han påførte henne.



Jenta forklarte blant annet til retten at faren ofte voldtok henne om natten mens han la et teppe over hodet hennes.

På grunn av koronautbruddet foregikk rettsforhandlingene over videolink til retten. Den fornærmede kvinnen kunne forklare seg fra bistandsadvokatens kontor.

– Vi er godt fornøyd med erstatningen. Det er en riktig og en viktig dom for min klient. Endelig kan vi sette sluttstrek for en lang og krevende prosess, sier bistandsadvokat Erik Ringberg til Nordlys.

Mannens forsvarer, advokat Thomas Hansen, har ikke gitt noen kommentar til utfallet av erstatningssaken overfor avisen.