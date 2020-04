50 år siden det tok slutt for Beatles

– Det dukket opp en hærskare nye sjangre, oppsummerer Molde – og sier at med Beatles var ett kapittel over, mens man bladde over til et nytt. Men alle som sørget over at nå var det slutt for Beatles i aprildagene for 50 år siden, skulle bare visst, mener popeksperten:

Han mener at kvartetten fra Liverpool står sterkere enn noensinne i vår tid. Renessansen kom fra slutten av 1980-tallet, da historien var kommet litt på avstand.

Audun Molde, norsk musikkviter og pophistoriebokforfatter, foran Beatles-monumentet på havnen i Liverpool. Foto: Caroline Roka / Privat / NTB scanpix

Trøster i dag også

– Musikken deres står seg svært godt, og det samme gjør hele fortellingen om bandet. Filmen «Let It Be», som da den hadde premiere i mai 1970 ble sett som en dokumentar om et band på randen av oppløsning, kommer i helt ny versjon i september i år. Regissøren Peter Jackson har fått tilgang til over 55 timer filmopptak som aldri før har vært vist, sier Audun Molde.

Men Glastonbury er koronaavlyst, som så mange andre musikalske begivenheter. Og sittende hjemme i isolasjon og karantene trøster folk seg med sangen som ble sluppet en måned før bruddet: «Let It Be».

– Den toppet datidens hitlister, og nå deles den i sosiale medier som en trøstesang, der den begynner med tekstlinjen «When I find myself in times of trouble», sier Molde.

Paul McCartney mistet moren Mary til kreft da han var 14 år, og har fortalt hvordan han drømte at hun kom til ham og sa «It's gonna be OK. Just let it be…».

Slikt blir det sang av – det som viste seg å bli svanesangen til den legendariske gruppen.