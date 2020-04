Etter det TV 2 erfarer er det kraftig irritasjon i Frp over at regjeringen ønsker å vente til revidert budsjett i mai med å gi nye signaler til olje- og leverandørinudsrien.

Uenigheten gjør at det forhandlingene om den tredje krisepakken trekker ut i tid.

Fremskrittspartiet mener det haster også med å få på plass løsninger for store bedrifter innen olje- og leverandørindustrien, mens regjeringen har gitt tydelige signaler om at dette skal de komme tilbake til først i midten av mai.

Forhandlingene skulle etter planen vært ferdig mandag ettermiddag, men ved 23-tiden sitter partiene fortsatt samlet, uten at det er noen løsning.

Krav fra oljenæringen

Dagens Næringsliv meldte i helgen at fagforeningene i Aker, Equinor og Aibel har skrevet et felles brev til partiene der de ber om endringer i skatteregimet for oljeselskapene.

Samtidig har bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass lagt fram et eget forslag til hvordan de nye skatteordningene kan se ut.

Oljespørsmålet er nå kommet inn som et nytt element i forhandlingene om den nye kompensasjonsordningen for kriserammede bedrifter.

Enighet om kontantstøtten

I forhandlingene er det full enighet om en en kontantstøtteordning som skal hjelpe kriserammede bedrifter.

Stortinget gjør noen endringer i ordningen som var foreslått av regjeringen. Blant annet sikres sesongbaserte bedrifter bedre.

Bedriftene må vise til et omsetningsfall på minst 30 prosent sammenliknet med samme måned i fjor. For mars skal kravet være 20 prosent, fordi de inngripende tiltakene ble iverksatt 12. mars - altså nærmere halvveis ut i måneden.

Bedrifter som er helt stengt av staten slipper egenandel, mens andre bedrifter får en egenandel på 10.000 kroner.

Som TV 2 omtalte forrige mandag, blir krisestøtten til bedriftene dyrere enn antatt.

I et brev til Stortinget, som TV 2 har fått tilgang til, anslo finansminister Jan Tore Sanner at kontantstøtten til bedriftene vil koste 50 milliarder kroner frem til utløp av mai.

