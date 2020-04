Ifølge BBC har han bedt utenriksministeren i landet, Dominic Raab om å være stedfortreder.

Boris Johnson testet positivt for koronaviruset 26 mars. Han ble da satt i syv dagers isolasjon.

Ettersom isolasjons-perioden nærmet seg slutten og Johnson fortsatt hadde symptomer ble isolasjonen utvidet.

Søndag ble det besluttet at han skulle legges inn på sykehus for å testes ytterligere.

Flyttet til intensivavdelingen

Mandag kveld ble Johnson forflyttet til intensivavdelingen etter at helsetilstanden hans har forverret seg.

Ifølge Reuters er Johnson ved bevissthet.

En talsperson fra Downing Street sier at statsministerens tilstand har forverret seg, og etter råd fra hans medisinske apparat, har blitt flyttet til intensivavdelingen på sykehuset, ifølge Sky News.

Talspersonen sier også at statsministeren får utmerket behandling, takket være den hardtarbeidende staben ved sykehuset.

– Dette viser hvor dramatisk dette viruset angriper. Nå har altså denne situasjonen kommet at Boris Johnson, som jeg synes har sett syk ut ganske lenge, er innlagt på intensivavdelingen, sier førstelektor ved Universitetet i Agder og Storbritannia-ekspert, Jan Erik Mustad.

Ble lagt inn etter råd fra legen

Det er på St Thomas Sykehus i London Boris Johnson ble lagt inn på etter at symptomene ikke ville avta.

– Etter råd fra min lege dro jeg til sykehus for å få tatt noen rutinemessige tester, ettersom jeg fortsatt har koronavirus-symptomer. Jeg er ved godt mot og har kontakt med mitt team idet vi jobber sammen for å bekjempe viruset og holde alle trygge, skriver Johnson på Twitter mandag, der han takker det offentlige helsevesenet (NHS) for innsatsen.

Johnsons talsmann James Slack vil ikke si hva slags tester statsministeren har tatt, men understreket da at Johnson leder regjeringen fra sykehuset, der han mottar mapper og papirer.

Tidligere mandag utelukket ikke boligminister Robert Jenrick at statsministeren må tilbringe enda en natt på sykehus.

Saken oppdateres.