Statsminister Mette Frederiksen opplyste på en pressekonferanse mandag at forlengelsen av forbudet mot store ansamlinger vil ramme store musikkfestivaler som Roskilde-festivalen.

– Vi er dypt ulykkelige, skriver festivalkomiteen på festivalens hjemmeside.

Fryktet at det ville skje

De har likevel forståelse for at risikoen for smittespredning er stor når så mange mennesker samles på et sted.

– Vi fryktet at dette ville skje. Vi har til siste øyeblikk håpet at det ikke ville ende på denne måten, står det.

Roskilde skulle etter planen pågå fra 27. juni til 4. juli. Dette ville vært det 50 året festivalen ble arrangert.

– VI hadde store planer for i år og gledet oss til å feire med alle dere, men Roskilde Festoval nr. 50 må vente til 2021, skriver festivalkomiteen.

Biletter refunderes

De skriver at alle som har kjøpt billett til festivalen i år kan overføre biletten til neste års festival. Det er også mulig å få refunder biletten.

Det er 80 000 som har kjøpt bilett til hele festivalen, i tilegg er det solgt 5000 dagspass per dag. Alle bilettene til festivalen ble utsolgt allerede i mars.