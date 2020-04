Det har kanskje druknet litt i det dramatiske nyhetsbildet den siste tiden, men oljeprisen er nå historisk lav. Det er ikke spesielt bra for AS Norge, men for alle bilister er dette gode nyheter. Drivstoffprisene har nemlig falt kraftig de siste ukene og er nå på et nivå godt under det vi lenge har vært vant til.

Som mandag ettermiddag i Vestby, sør for Oslo. Der var det samme pris hos Esso og Cirkle K som ligger på hver sin side av E6. Fra 13,06 kroner for én liter bensin, diesel var helt nede i 11,99 kroner literen.

– Slike tall er det lenge siden vi har sett maken til. Tidligere i vinter var vi oppe i 17-18 kroner for en liter bensin, diesel litt lavere. Men så har det kommet et kraftig reduksjon i prisene, forteller Brooms bilekspert Benny Christensen.

Ekstra rabatter

– Hva skyldes det, er det kun oljeprisen?

– Det er nok flere faktorer, men oljeprisen er viktig her. Korona-krisen har også ført til vesentlig lavere etterspørsel etter olje og oljerelaterte produkter, over hele verden. Lagrene er fulle. I tillegg kan det også være lokale priskriger som spiller inn. I sum gjør det at man nå kan fylle tanken mye rimeligere enn for bare noen uker siden, sier Benny.

Han legger til at mange også benytter seg av ekstra rabatter, som trekkes fra pumpeprisen.

NAF: Du må passe på som forbruker

11,99 kroner for en liter diesel, det var prisen i Vestby mandag ettermiddag denne uken.

Blir fort penger av det

– Det er etter hvert mange kort- og fordelsprogrammer i dette markedet. Her kan du for eksempel enkelt spare 50 øre ekstra per liter. Fyller du 50 liter på bilen, blir det litt penger av det også, sier Benny.

En norsk "gjennomsnittsbilist" kjører rundt 15.000 kilometer i året. Hvis vi regner at snittforbruket ligger på 0,75 liter/mil, betyr det at man bruker 1.125 liter drivstoff i året. Dermed blir det fort penger av det, når prisene varierer mye.

Slik sparer du drivstoff og penger

Under 12 kroner for diesel, det er ikke akkurat en pris vi har vært vant til de siste årene.

Også gunstig for elbileierne

– En nedgang fra 18 til 13 kroner literen, utgjør med dette regnestykket hele 5.625 kroner. Det er absolutt penger å ta med seg, sier Benny som legger til at også elbileierne har grunn til å glede seg om dagen:

– Ja, strømprisene er også svært lave nå. Det er en veldig hyggelig bonus for de som lader elbil eller ladbar hybrid hjemme. I vinter har vi lest endel skrekkhistorier om prisnivået hos noen av ladeaktørene. Her er det viktig å huske at de som kan lade hjemme, slipper mye billigere fra det. Det er med andre ord mange bileiere som sparer penger nå, avslutter Benny.

Derfor er bensin og diesel billigere noen dager

Video: Dro på langtur med elbil, det fikk han angre på...