Renault har lange tradisjoner med suksessfulle småbiler. Det skulle være nok å nevne modeller som 4CV, Dauphine og 4 – og om vi drar den langt, faktisk dagens elektriske Zoe.

Et annet ikon i sammenhengen er Renault 5, en bil som framsto som svært moderne og framtidsrettet da den ble lansert tilbake i 1972.

Mekanikken var enkel og i stor grad lånt av 4, men på det designmessige var bilen innovativ, med blant annet et svært aerodynamisk karosseri, innfelte støtfangere i kunststoff, kombi-bakluke, høyt plasserte baklykter, moderne funksjonell og minimalistisk innredning. Tross kompakte ytre mål, bød bilen på grei innvendig plass.

Bilen ble raskt svært populær, særlig lengre syd i Europa, og kom etter hvert i et utall varianter. Men aldri som cabriolet.

Unik bil til 34.000 kroner

Likevel dukket det forleden dag opp nettopp en cabriolet-utgave av Renault 5 til salgs på finn.no. Altså en bil som egentlig ikke finnes – og som du attpåtil kan kjøpe.

Ikke er den kostbar heller. For drøyt 30.000 kroner kan du bli eier av en knallrød cabriolet som naboen neppe får maken til - og som trolig vil gi deg masse hyggelig oppmerksomhet.

Bilen er jo både søt, liten og sjarmerende. Dessuten er Renault 5 av denne første generasjonen en bil som mange husker fra den gang da ... Så ikke regn med at du får stå i fred når du fyller opp tanken på bensinstasjonen ...

David kom over 34 år gammel bil – som aldri har vært brukt

Det ligger an til luftige turer i denne lille og spesielle cabrioleten. Faksimile fra finn.no

Se hele annonsen og alle bildene av bilen her:

Noe småplukk

Motoren skal være overhalt og i god stand. Bilen er vist i Norge og klar for registrering og hyggelige turer i solnedgangen, med vind i håret og piknik-kurv i baksetet.

På en bil i denne prisklassen er det jo ikke helt unaturlig at det må gjøres en liten jobb før skiltene kommer på. Noe er allerede gjort, men noe småtteri med foringer, vindus-spylere og stramming av hjullager gjenstår fortsatt, før skiltene kan hentes ut. Noe småplukk er det også på karosseriet.

Også innredningen, som ofte kan få litt hard medfart i en cabriolet, er hel, fin og original her, står det å lese i annonsen.

Bilen er bygget om i Sverige og har siden blitt tatt inn til Norge. Den selges i Bærum.

Dette var i alle biler – så ble det plutselig borte

Renault 5 var en liten bil med stor suksess. Omtrent slik så bilen i annonsen ut før den ble ombygget til cabriolet.

Sjelden og sær vare

Motoren er en 1100-kubikker og effekten 54 hestekrefter. Bilen er i utgangspunktet en TS-utgave fra 1976.

Det fantes noen selskaper som konverterte disse bilene til cabrioleter. Blant annet LM Sovra og Cleveland. Men dette er uansett sjelden og sær vare.

Denne første generasjonen Renault 5 fikk et ganske langt liv. Den ble produsert i hele 12 år og i mer en 5 millioner eksemplarer (!) før andre generasjon tok over i 1985 og fortsatte småbil-suksessen fram til 1996. Da tok Clio over stafettpinnen.

