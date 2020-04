Det opplyser den danske statsministeren Mette Frederiksen under en pressekonferanse mandag.

– Regjeringen vil begynne å åpne barnehager, barnehager, fritidsordninger og skoleklasser fra 0 til 5. klasse fra onsdag 15. april, opplyser statsministeren.

Pressekonferansen holdes én uke etter hun varslet at tiltakene muligens ville lettes etter påske.

Da ga hun beskjed om at danskene fortsatt må følge tiltakene mens de er iverksatt, for å sørge for at samfunnet kunne åpnes så tidlig som mulig.

Mandag sa en bekymret statsminister at flere i befolkningen så ut til å være mer avslappet rundt koronasituasjonen enn tidligere.

– En endring i vår adferd som individer kan få alvorlig betydning for hele vårt fellesskap, sier hun ifølge danske TV 2.

Den gradvise og kontrollerte åpningen annonsert mandag kveld er basert på de danske helsemyndighetenes faglige vurdering, opplyser statsministeren.

– Men det er én betingelse for at det er faglig forsvarlig, og det er at alle fortsetter å holde avstand, vaske hender og unngår å møte mange mennesker, la hun til.

Onsdag 11. mars innførte Danmark strenge tiltak for å begrense smitten i landet. Dagen etter gjorde Norge det samme.

Hittil er 4681 personer smittet av koronaviruset i Danmark, mens 187 personer har mistet livet.