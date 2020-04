Liverpool FC fikk refs fra nærmest alle kanter da de besluttet å permittere et antall ansatte som ikke kunne utføre normale arbeidsoppgaver under koronakrisen.

Nå bekrefter Premier League-lederen på sine nettsider at de likevel ikke vil permittere ansatte.

Det er et direkte resultat av omfattende konsultasjon, samt diskusjoner i flere ledd internt i klubben, skriver Liverpool.

– Vi mener at vi kom frem til feil konklusjon i forrige uke, og beklager virkelig, lyder det fra Merseyside-klubben.

Liverpool opplyser at de jobber med å finne alternativer i en presset, økonomisk situasjon, men slår fast at de vil beskytte sine ansatte.

ROSES: John W. Henry, eier av selskapet FSG, som eier Liverpool. Foto: Dave Thompson

Opprinnelig skulle staten dekke 80 prosent av de Liverpool-ansattes lønn, mens klubben skulle dekke resten slik at et inntektstap ble unngått. Kritikken har gått ut på at en av verdens rikeste klubber ville bruke statlige penger i en krisesituasjon.

Nå høster Liverpool ros for å ha snudd.

– Liverpools eiere fortjener mye ros for å gå tilbake på avgjørelsen. Det er en av tingene som gjør FSG til gode eiere. De lytter til fansen. Og de er store nok til å innrømme det når de tar feil, skriver Daily Mail-sjef Oliver Holt på Twitter.

– Det er aldri for sent å gjøre det rette. Liverpool har lyttet, innrømmet at de tok feil, snudd, beklaget og forsikret om at de jobber med å finne alternativer for å beskytte sine ansatte, skriver Independent-journalisten Melissa Reddy.