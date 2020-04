Enighet om krisepakke

I stedet kommer Stortinget med en oppfordring til bedrifter som får støtte, om å ikke gi utbytte. Det kommer trolig også en formulering der det oppfordres til at bedriftene bør unngå oppsigelser i støtteperioden.Tirsdag morgen inngikk regjeringspartiene forlik med Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV.

Løsning for oljenæringen

En kraftig irritasjon i Fremskrittspartiet over at regjeringen sa nei til raske tiltak for olje- og leverandørindustrien gjorde at forhandlingene trakk ut i tid.

Etter det TV 2 erfarer falt de siste brikkene på plass i løpet av natten.

Regjeringspartiene har etter det TV 2 erfarer gått med på kravet fra Fremskrittspartiet om en løsning for olje- og leverandørindustrien så snart som mulig, og før revidert budsjett legges frem i mai.

Uenigheten var i ferd med å forsure forholdet mellom de tre regjeringspartiene og Frp kraftig.

Frp mener det er helt nødvendig å få fart denne viktige næringen raskere enn hva regjeringen legger opp til, for at Norge skal kunne raskere gjennom krisen.

Olje- og gassindustrien planlegger investeringer for over 150 milliarder kroner i 2020. Det er like mye som alle statlige låneordninger som hittil er etablert.

Fremskrittspartiets krav handler om å sørge for ein like stor pakke som den Stortinget hittil har etablert, uten risiko for skattebetalerne.

Flertall for kontantstøtten

Klokken 8.30 tirsdag morgen falt de siste brikkene på plass når regjeringspartiene forhandlet frem enighet med Ap, Frp, Sp og SV om de fleste punktene i kontantstøtteordningen til bedriftene.

Ordningen betyr at mesteparten av de faste utgiftene til bedriftene med minst 30 prosent inntektsfall på grunn av koronautbruddet blir dekket, og at bedrifter som er pålagt av staten å stenge får mest.

Kontantstøtten til bedrifter er ett av de største vedtakene Stortinget har gjort noen gang. Ordningen har en prislapp på rundt 50 milliarder kroner og en varighet til utgangen av mai. Det er ti ganger så mye som det Stortinget ofte flytter på når de inngår budsjettforlik.

Ikke utbytteforbud

Som TV 2 fortalte mandag er ikke flertall for forslaget om å nekte støtte til bedrifter som betaler ut utbytte eller sier opp folk som følge av krisen.

Det er venstresiden med SV og Arbeiderpartiet i spissen som har ønsket å begrense bedriftenes mulighet til å ta utbytte og mulighet til å si opp ansatte i en periode der de mottar statlig krisehjelp.