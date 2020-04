Holms avtale strekker seg fram til 1. mars 2023. Unggutten fra Trondheim var jaktet av blant andre Manchester United før han skrev under for Vålerenga i januar i fjor. Deretter ble han lånt ut til Tiller for å fullføre ungdomsskolen hjemme.

Sist sommer returnerte han til Oslo-klubben, og Holm debuterte i Eliteserien i forrige sesongs siste kamp mot Mjøndalen i starten av desember. Bare et par dager senere var han og trente med Juventus.

Klaesson har forlenget sin avtale ut 2022. Han fikk tillit som førstekeeper da Adam Larsen Kwarasey ble skadd i juni i fjor og debuterte 30. juni, i 4-1-seieren over Bodø/Glimt. Totalt ble det elleve kamper på målvakten for VIF i Eliteserien sist sesong.

– Det har vært aldri vært noe diskusjon om jeg skulle skrive under eller ikke, så det er deilig å få det ferdig og slippe å tenke på det. Vålerenga har alltid vært førsteprioritet, sier Klaesson til NTB.

– Målet er å spille seg til fast plass og gjøre det bra i Vålerenga. Drømmen er å bli så bra som jeg kan og spille i en av topp fem ligaer i verden. Chelsea er favorittklubben og det hadde vært drømmen. Det er jo et hårete mål, men alt kan skje.

Han har i tillegg representert samtlige aldersbestemte landslag fra G15 til U21.

