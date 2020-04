For mange startet påskeferien allerede mandag, mens noen kanskje må vente til skjærtorsdag før de kan skru av PC-en på hjemmekontoret.

Siden Norge og verden er preget av strenge smitteverntiltak, blir denne påsken ulik det mange er vant med.

Sendte ut melding

Derfor sendte Helsedirektoratet ut en tekstmelding som hadde som hensikt å nå ut til hele Norges befolkning mandag kveld.

I den stod det følgende:

Det er viktig å holde minst to meters avstand og ikke være i grupper på mer enn fem personer. God påske fra Helsedirektoratet.

Reglene gjelder også i påsken

Fungerende assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, sier til TV 2 at de ville minne folk på å holde seg til smittevernreglene, også i påskehøytiden.



Han påpeker at reglene også gjelder i påsken.

– Det gjorde vi fordi vi vet at når det er påske og alle har fri samtidig, øker sjansen for at folk er tettere på hverandre. Det ønsker vi å unngå, sier han.