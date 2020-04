Blackman ble 94 år gammel. Ifølge familien døde skuespilleren av naturlige årsaker.

– Hun døde fredelig av naturlige årsaker i sitt eget hjem i Lewes, Sussex, omringet av familie, skriver familien i en uttalelse.

Skuespilleren har spilt i en rekke filmer og musikalske oppsetninger, deriblant The Avengers som karakteren Cathy Gale.

Hun er mest kjent fra James Bond-filmen Goldfinger fra 1964 hvor hun spilte Pussy Galore.

– Enormt kreativt talent

I uttalelsen skriver familien at hun var høyt elsket og at hun vil bli dypt savnet av sine to barn, Barnaby og Lottie, og hennes barnebarn Daisy, Oscar, Olive og Toby.

– I tillegg til å være en elsket mor og bestemor, var Honor en skuespiller av enormt kreativt talent. Med en ekstraordinær kombinasjon av skjønnhet, kløkt og fysisk dyktighet, sammen med sin unike stemme og en dedikert arbeidsmoral, oppnådde hun en enestående ikonisk status i film- og underholdningsverdenen.

Gjennombrudd

Rollen som Pussy Galore sørget for et gjennombrudd for den da 38 år gamle skuespilleren.

JAMES BOND: Sean Connery og Honor Blackman på en fest i Pinewood Film Studios, England, i 1964. Foto: AP Photo

I etterkant av storfilmen har hun spilte i en rekke musikalske oppsetninger og filmer. Hennes seneste opptreden som skuespiller var en liten rolle i serien You, Me & Them fra 2015.

De senere årene har hun også vært å se i showet Honor Blackman As Herself. Der forteller hun, som seg selv, om hennes oppvekst og 60 år i rampelyset.