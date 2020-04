– Jeg er redd. Men også sterk

På Hjulsta torg er det nesten folketomt, men til gjengjeld et yrende dyreliv.

Store flokker med sultne måker kjemper over matrestene fra overfylte søppelspann.

Et ekorn hopper bekymringsløst over brosteinene ved inngangen til T-banen, der det normalt er en jevn strøm av mennesker på vei til eller fra.

Nå er det nesten ingen her. De få vi treffer på, gjør store omveier for å unngå å støte borti hverandre.

Mange har munnbind på.

– Folk er forsiktige. De er redde, sier Masood som driver pizzarestauranten Ali Baba til TV 2.

Slo alarm om somaliere

Hjulsta ligger like nord for Rinkeby, som har vært i mediebildet i flere år på grunn av sin store flerkulturelle befolkning og høye kriminalitet.

De siste ukene har forstedene blitt ekstra hardt rammet av koronaviruset. Det finnes lite offisiell statistikk som underbygger dette, men for to uker siden gikk Den svensk-somaliske legeforeningen ut og slo alarm om at et betydelig antall av de første dødsofrene i Sverige var av somalisk opprinnelse.

De var bosatt nettopp i disse forstedene.

Folk vi snakker med i Hjulsta bekrefter at svært mange de kjenner, nå er syke.

BUSINESS AS USUAL: Sverige har valgt en annen tilnærming til smittebegrensning enn nesten hele resten av verden. Grenser, restauranter og utesteder er fortsatt åpne, men smittetallene øker. Foto: Aage Aune / TV2

– Her i forstedene samler folk seg ofte i grupper. De samler seg, drikker kaffe og spiller. Da tar de på de samme kortene og bruker samme terning og blir jo smittet, forteller pizzabakeren Masood.

Presidenten den svenske legeforeningen, Heidi Stensmyren sier til TV 2 at sosiale ulikheter kan være årsaken til at noen områder blir rammet hardere.

– Det er helt klart at i ulike deler av samfunnet, så sprer viruset seg ulikt. Det henger blant annet sammen med sosioøkonomiske forskjeller.

Språkroblemer

I tillegg til at folk kan ha dårligere helse i drabantbyene, bor de mye tettere. Mange behersker ikke svensk særlig godt.

Ved T-banen i Hjulsta har myndighetene nå satt opp smitteinformasjon på ni forskjellige språk, men også her var man trolig sent ute i Sverige.

– Da viruset kom til Sverige, fantes ikke mye informasjon på somalisk og folk fortsatte å leve som vanlig, sa Jihan Mohamed, som er styremedlem i svensk-somalisk legeforening, til SVT forrige måned.

TV 2 har bedt organisasjonen om kommentarer på dagens smittesituasjon, men får til svar at de ikke ønsker å uttale seg mer om saken.

Redd, sterk og sta

Masood, som har drevet restaurant i Hjulsta i 15 år, sier smittesituasjonen i området sliter både på pengepungen og hodet.

Mange er redde for å gå ut, og omsetning har falt med 70 prosent de siste to ukene. Masood er likevel glad for at smitteverntiltakene i Sverige ikke er så strenge at han må stenge helt.