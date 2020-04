* November 2019: Det første tilfellet av sykdommen kjent som covid-19 kan trolig spores tilbake til 17. november 2019, ifølge offentlige kinesiske dokumenter som avisen South China Morning Post har fått tilgang til.



* Desember 2019: Den nye typen koronavirus blir identifisert i byen Wuhan i Kina. Smitten sprer seg raskt.



* 9. januar: Det første bekreftede dødsfallet av viruset.



* 13. januar: Det første tilfellet utenfor Kina påvist i Thailand.



* 21.- 25. januar: De første smittetilfellene blir påvist i USA, Europa (Frankrike) og Australia.



* 31. januar. Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærer utbruddet for en global folkehelsekrise.



* 11. februar: WHO døper den nye koronasykdommen til «covid-19»



* 14. februar: Første koronatilfelle påvist i Afrika (Egypt).



* 26. februar: Koronaviruset blir påvist i Norge for første gang.



* 26.–27. februar: Første koronatilfelle blir registrert i Sør-Amerika (Brasil) og i Afrika sør for Sahara (Nigeria). – WHO erklærer virusutbruddet for en pandemi.



* 12. mars: Regjeringen varsler de mest inngripende tiltakene i fredstid, inkludert å stenge alle skoler, barnehager, universiteter og høyskoler. – Det første covid-19-dødsfallet i Norge. – Virusfrykt fører til børsfall på over 10 prosent på en rekke børser i Europa, USA og Asia. Oslo Børs faller med 8,8 prosent.



* 13. mars: Regjeringen legger fram krisetiltak på rundt 6,5 milliarder kroner.



* 17. mars: EM i fotball utsettes.



* 18. mars: Eurovision-finalen i Rotterdam i midten av mai utsettes.



* 13–19. mars: En rekke bedrifter varsler permitteringer av ansatte.



* 14. -16. mars: Ingen utlendinger slipper inn i landet uten kritisk grunn. Passasjertrafikken til og fra Norge stanses ved alle flyplasser og havner i Norge med noen unntak.



* 16. mars: Stortinget enige om krisepakke inkludert endringer i bl.a. permitteringsreglene.



* 17. mars: EU innfører 30 dagers innreiseforbud til unionen.



* 19. mars: Stortinget enige om del to av den første krisepakken, inkludert kutt i arbeidsgiveravgiften, 900 millioner til kultur, idrett og frivillighet og en garantiordning på 6 milliarder til luftfarten. – Historisk kronekollaps. Norges Bank vurderer å gripe inn i valutamarkedet og kjøpe norske kroner. – Regjeringen forbyr opphold på hytte utenfor egen hjemkommune.



* 21. mars: Stortinget vedtar en ny krisefullmaktslov som vil gi regjeringen vide fullmakter i én måned. – Stortinget vedtar en ny krisepakke, inkludert 100 milliarder kroner i lånegarantier og obligasjoner til kriserammede bedrifter.



* 24. mars: Tiltakene for å stoppe koronaviruset forlenges til 13. april, og reglene skjerpes: Folk må holde to meter avstand innendørs og ikke være mer enn fem personer sammen utendørs. – Sommer-OL i Tokyo blir utsatt til 2021. – India erklærer total nedstengning av landet i tre uker og setter hele befolkningen på 1,4 milliarder mennesker i karantene.



* 25. mars: Enighet i USA om en krisepakke på 2.000 milliarder dollar. – Alle eksamener i grunnskolen og alle skriftlige eksamener i videregående skole denne våren blir avlyst.



* 27. mars: Regjeringen legger fram en ny krisepakke, bl.a. med en kompensasjonsordning for rammede bedrifter og en pakke på 5 milliarder kroner for gründere. 31. mars: Stortinget vedtar den tredje krisepakken.



* 1. april: USA er sentrum for pandemien, med over 4.000 døde. – FNs klimatoppmøte COP26 i Glasgow utsettes



* 2. april: EU lanserer en låneordning verdt 100 milliarder euro som skal støtte bedrifter og arbeidstakere i medlemslandene. – Antall registrerte smittetilfeller på verdensbasis passerer 1 million, ifølge Worldometer. Tallet på døde er over 51.000.



* 4. april: I USA ble det registrert 1.480 koronadødsfall på ett døgn – ny global rekord.



* 5. april: Skolebyråd i Oslo Inga Marte Thorkildsen (SV) sier det er uaktuelt å gjenåpne skoler og barnehager i Oslo etter påske.



* 6. april: Koronaviruset har krevd over 50.000 liv i Europa, de aller fleste i Italia og Spania.