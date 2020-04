Dette må nordmenn forberede seg på ut 2020

– For eksempel idrettsarrangementer hvor folk sitter tett, vil være vanskelig i 2020?

– Ja, det antar jeg. Det er vanskelig å anslå nøyaktig hvor lenge, men jeg antar det vil være vanskelig ut 2020. Så er det naturlig å tenke seg at man kan ha idretter, men da uten publikum til stede på den måten vi har hatt publikum. Vi vil få mer og mer kunnskap som gjør at vi kan løse dette med publikum, seter og avstand på en annen måte enn vi gjør i dag, men at vi raskt skal tilbake til det å sitte tett ved siden av hverandre i store forsamlinger, blir forholdsvis lenge til. Når jeg sier forholdsvis lenge, mener jeg ut 2020.

– Hva betyr det for antall medarbeidere på en arbeidsplass?

– I de fleste arbeidsplasser kan man tilrettelegge slik at man jobber to meter fra hverandre og håndtere det med en sikkerhet. Det kan være ganske mange mennesker i et lokale, men hvis det er ordnet, klarer man å holde avstanden. Man skal ikke gå på jobb hvis man er syk, og være nøye med å følge de hygienerådene vi har. Og det blir avgjørende i tiden fremover.

En helt ny situasjon

Helsedirektøren har tidligere kalt tiltakene et eksperiment. Det kom frem i et referat fra Beredskapsutvalget 17. mars.

Han sier vi er i en situasjon vi aldri før har vært.

– Så i den forstand er det et eksperiment. Men vi eksperimenterer ikke på bekostning av befolkningen, men vi har ikke noen faste regler for hva som er best å gjøre. Vi må hele tiden være i forkant, tenke hva er det kloke neste trekket, og hva har andre lært som vi har lært av.

Vaksine kommer trolig ikke i 2020

Han tror også det blir reiserestriksjoner til andre land ut 2020.

– Vi vil aller helst at vi skal reise fritt mellom landene og at det skal være trygt å flytte seg i Norden, og etter hvert Europa, men det er et langt og grundig arbeid som må gjøres for å komme dit.

– Ser du for deg strenge reiserestriksjoner ut 2020?

– Det er avhengig av mye ulike ting. Det ene er om man får en vaksine, og vaksinen kommer neppe i 2020. Et annet spor er å raskt identifisere smitte, og da er det å ha stor testkapasitet som vi jobber med å øke i Norge. Vi er blant de to-tre landene som tester mest, men skal vi virkelig lykkes å ta ned noen av de inngripende tiltakene, må vi teste flere og finne de syke tidligere, sier Guldvog, og fortsetter:

– Tenk om vi hadde prøver som kunne tas daglig, om vi hadde enkle ting vi hadde selv. Spytteprøver, for eksempel, istedenfor omfattende prøver med pinner bak i nesa, hvor vi kunne fått et raskt svar. Da kunne man funnet måter å unngå de langvarige karantenene på.

– Hvor langt unna er man et slikt testregime?

– Det vet vi ikke. Det jobbes på spreng for å få det på plass. Nærmest ukentlige kommer det nye muligheter, og innovasjonsiveren er noe av det jeg er glad for å se.