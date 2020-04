Høie: – Vi har fått epidemien under kontroll

Det opplyste han om under regjeringens daglige pressekonferanse mandag.

– Tall fra Folkehelseinstituttet viser at en koronasmittet person nå i gjennomsnitt smitter 0,7 annen person. Vi har fått epidemien under kontroll, sier Høie.

Han begynte innlegget med å takke hele Norges befolkning for den innsatsen nordmenn har lagt inn etter tiltakene mot koronasmitten ble innført 12. mars.

– Innsatsen fra den norske befolkningen har gitt oss et solid overtak, og det overtaket må vi beholde.

Høie opplyste om at en koronasmittet person på tidspunktet tiltakene ble innført smittet omtrent to og en halv person.

– Hvis dette hadde fått fortsette hadde vi sannsynligvis vært i samme situasjon som enkelte andre land i Europa. Regjeringens mål var at hver smittet skulle smitte maksimalt én annen person, fortsatte helseministeren.

– Mer normal drift

Under pressekonferansen opplyser Høie om at sykehusene nå kan planlegge en mer normal drift, og at planlagte behandlinger igjen kan bli mulig.

– Samtidig må vi fortsette arbeidet med å bygge opp kapasiteten, fordi vi fortsatt har en koronaepidemi, sier Høie.

Han forteller at flere unngår å dra til sin oppsatte time hos legen eller på sykehuset, men at norske sykehus har et viktig budskap til den norske befolkningen:

– Timen er ikke avlyst hvis du ikke har fått beskjed om det, og det er ikke farlig å dra på timen.

Tror det er 14.000 smittede

Folkehelseinstituttet beregner at det er drøyt 14.000 koronasmittede i Norge. Det utgjør 0,26 prosent av befolkningen.

– Det forventes at behovet for sykehusplasser og intensivbehandling blir lavere de neste tre ukene, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Hun opplyser om at det er usikkerhet rundt estimatet, men at hvis smittespredningstallet holdes nede så er den første toppen i behov for intensivplasser passert.

Toppen kan midlertidig komme mellom juli og oktober dersom smittespredningstallet øker, og den kan bli stor.

5.755 personer i Norge har fått påvist koronaviruset.

Ettersom ikke alle er testet, er det trolig et større mørketall. Folkehelseinstituttet har nå gjort analyser der det samlede antall smittede er beregnet til 14.146.

– Ikke misbruk dugnadsånden

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, og FHI-direktør Camilla Stoltenberg var alle tilstede under regjeringens daglige pressekonferanse om koronasituasjonen.