Har startet opp igjen – naboklubber nekter

Organisert idrett er igjen tillatt i Norge – så lenge strenge smittevernsregler blir etterlevd.

– Jeg vil nesten si at det er et smittevernstiltak at vi har startet opp igjen med organiserte økter, sier styreleder i Lyn, Line Fiskerstrand Blekeli.

I breddeavdelingen til naboen Vålerenga er tonen en helt annen.

– Vi har aktive fra fire til 70 år. En stor mengde av disse vil ikke kunne følge retningslinjene fra myndighetene. Det er umulig. Du får ikke en åtteåring til å ikke gå inn i taklinger eller prøve seg på headinger. Derfor var ikke dette noen vanskelig sak for oss, sier Morten Grøndahl i Vålerenga.

Skeid følger etter

I likhet med de aller fleste Oslo-klubbene har de unnlatt å starte opp igjen med organisert aktivitet for breddeavdelingen. Skeid er en av disse klubbene.

– Vi tror det er vanskelig å gjennomføre treningene med de smittevernsreglene som gjelder nå, spesielt blant de yngre. Det gir en del utfordringer som gjør at vi ikke synes det er verdt å ta risikoen, sier styreleder i Skeid, Jørgen Bjerke.

– Det er mulig at man får det til på mindre steder, men Skeid er en Oslo-klubb. Oslo er episenteret for pandemien. Vi har opp mot 100 unger på hvert kull. At de skal komme seg hit, trene og dra herfra ... vi føler oss ikke trygge på at vi klarer å holde oss hundre prosent innenfor smittevernsreglene, forklarer han.

Unger kom til banen i hopetall

I Lyn har man valgt en helt annen strategi, blant annet fordi barn og unge kom til Kringsjå i hopetall da Oslo kommune omsider åpnet opp igjen banene for aktivitet.

– Da banene ble åpnet opp igjen, strømmet det veldig mange barn til banene. Det var tilnærmet litt kaos. Det gjorde at vi tok en fot i bakken og at vi ønsket å begrense antall lag på banen. Samtidig ønsket vi at alle skulle få lov til å spille fotball, sier Lyns Line Fiskerstrand Blekeli.

Løsningen ble at alle lag ble tildelt hver sin treningstid slik at det aldri er for mange spillere på banen. Reglene er strenge.

I tillegg til myndighetenes koronavettregler, har Lyn-lagene laget seg et eget sett med regler. Fokuset på smittevern er der hele tiden. På denne måten mener Lyn at de har bedre kontroll når idretten er organisert enn når den er uorganisert.

– Jeg tenker at vi er heldige som har fått til dette. Det krever mye å gjøre dette, kanskje 6-7 foreldre på et lag med 30 spillere, men det har vi fått til. Og da kan vi forsvare at vi gjør dette, sier Fiskerstrand Blekeli.