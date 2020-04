Aleesami fikk røykesjokk i Italia: – Spillere røykte i pausen

– Jeg skal ikke nevne navn, men det skjedde mye rart i Italia.

– Den første dagen min i Palermo, dro jeg til spillerhotellet, siden laget skulle spille treningskamp mot Marseille. Jeg spiste lunsj med spillerne, så gikk 7-8 av dem ut på en balkong for å røyke, mens trenerne så dem. Så jeg spurte Oscar Hiljemark om det var spillere eller ansatte og han svarte «Det er spillere, velkommen til Italia, du kommer til å bli vant til det.

Det sier Norges landslagsback Haitam Aleesami til det franske nettstedet Get French Football News.

– Jeg pleide å gå på toalettet fem minutter før kampene våre, og da var det alltid de samme spillerne som stod og røykte. Til og med i pausene fikk vi fem minutters pause fra treneren, og da kunne man se noen av dem spurte inn for å ta noen drag fra sigarettene. Jeg tenkte det var helt sykt. Man kunne aldri sett det i Norge, England eller Spania. Jeg vet ikke om de var avhengige, eller om det bare var et ritual, sier landslagsbacken.

Fant seg aldri til rette

28-åringen tilbrakte tre sesonger i den italienske klubben før han forrige sommer signerte for franske Amiens.

– Etter tre år i Palermo trengte jeg stabilitet. For å være ærlig, så ønsket jeg meg bort fra Palermo allerede etter seks måneder. Jeg fortalte klubben at dette ikke var det jeg forventet da jeg signerte for dem. Det var så langt unna profesjonalitet. Vi hadde tre-fire sportsdirektører og hyppige bytter på trenersiden.

Holmlia-gutten mangler fortsatt fire måneders spillerlønn og regner egentlig aldri med å få dem. Han har fått beskjed om at det kan opp til fem-seks år før pengene er på konto, etter at Palermo gikk konkurs.

Haitam Aleesami fikk nok etter tre år i Italia. Da gikk turen videre til Frankrike. Foto: Simone Arveda

– Vi hadde aldri en sammensveiset gruppe. Trenere kommer og går, men spillerne forblir. Om man ikke er sammensveiset vil man aldri vinne kamper. Jeg fant ut at dette ikke var noe for meg. Noe av det første man lærer i Skandinavia er at laget kommer først, det var virkelig ikke tilfelle i Palermo.

Lærte verdier og disiplin av faren tidlig

Aleesami har hatt en spennende karriere og har spilt i land som Sverige, Italia og Frankrike. Men det var på Holmlia det hele startet.

– Foreldrene mine var alltid støttende så lenge jeg gjorde bra på skolen. Om jeg ikke oppførte meg der, fikk jeg ikke spille fotball. Pappa trente laget vårt i syv år, og han innførte den regelen for hele laget. Han lærte oss disiplin tidlig, ved å lære oss viktigheten av skole og hvordan man skal oppføre seg, sier 28-åringen.