– Jeg har jo fått mellom 50 og 60 telefoner på litt over en uke, forteller terapeut Reidun Habbesland.

Kommunen hun jobber i ville hjelpe med situasjonen for mange som sliter med enten innestengt frustrasjon, eller sinneutbrudd som går langt over streken.

De som ringer sitter egentlig over hele landet, både menn og kvinner ringer, og det er helst familiefolk.

– De er bekymret og redde for situasjonen, en del sliter med kommunikasjonen med partneren; det er mange innestengte ord. Sinnemestringsterapeuten i Trondheim er vant til å jobbe med folk i grupper. Nå må hun ta samtalene på telefon.

– Når ordene endelig kommer ut er de hardere enn tenkt, innringerne kjenner at de er irriterte og forbanna på partneren sin. Kanskje også på sine barn.

1 av 3 sliter nå

Mange familier sliter hjemme under Koronakrisen, ifølge Røde Kors. En av tre opplever økt konfliktnivå, stress eller negativ stemning, forteller en ny undersøkelse.

– Denne undersøkelsen bekrefter det inntrykket vi allerede har gjennom samtaler med særlig barn og unge i hele Norge. Mange klarer seg fint, men noen har veldig tunge dager nå. Som samfunn må vi gjøre alt vi kan for å sikre dem, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors til NTB.

I Røde Kors sin undersøkelse svarer 31 prosent av de spurte at de opplever et økt konfliktnivå hjemme. Hele 39 prosent svarer at de ikke synes opplæringssituasjonen for hjemmeboende barn er akseptabel.

Flere unge har tatt kontakt med Røde Kors sin hjelpetelefon, de forteller om krangling og drikking hjemme.

– Det er viktig at helsemyndighetene også kjenner til utfordringene mange sliter med nå, sier Apeland.

Verbal vold skadelig

I Trondheim forsøker Reidun Hobbesland å jobbe kognitivt med å endre tankemønster. Enkelte familier har det svært vanskelig akkurat nå, og verbal vold er skadelig for både partner og barn.

– Jeg kan anbefale dem en time-out, jeg prøver å få dem til å omfokusere. Spør dem om de kan avbryte den illevarslende situasjonen. Kan de gå ut? Det finnes flere ulike råd. Jeg må bare ta utgangspunkt i hver enkelt situasjon.

Sinnemestringstilbudet i Trondheim ble midlertidig nedlagt, og vil gjenoppstå etter at smittevernreglene er opphevet. En del av de Hobbesland har på telefonen vil få et tilbud når samfunnet igjen er på skinner.

– Men jeg er glad for alle disse hjelpelinjene på telefon, når det går ei kule varmt der hjemme, sier terapeuten, når hjemmene er lukket og skolene stengt så frykter vi mer vold innomhus.

Hun har et ønske.

– Jeg ønsker flere telefonsamtaler med de foreldrene som er hjemme med barn, som sliter med den tilværelsen og lever med frustrasjon. Dette er et lavterskeltilbud, så ikke ha for høy terskel, ber sinnemestringsterapeuten.