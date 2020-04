Tyskland planlegger å trappe ned på koronatiltakene 19. april, ifølge Reuters. For å gjøre dette mulig, har myndighetene utarbeidet en liste for å sikre at smittetallene holdes nede.

Munnbind

To av de viktigste punktene er obligatorisk munnbind når man beveger seg utendørs, og nøye sporing av nye smittetilfeller, skriver Reuters.

Det vil også fremdeles være begrensninger på hvor mange som kan samles.

Forutsetningen for å lette på smitteverntiltakene er at smittetallet er under én. Det vil si at hver smittet person i snitt gir smitten videre til mindre en én person.

Smittesporing

For at dette skal være mulig, må myndighetene kunne spore mer enn 80 prosent av personene som en nylig diagnostisert smittet person har hatt kontakt med innen 24 timer, ifølge beregninger.

Målet er at gevinsten skal være at skoler kan åpnes opp etter regionale vurderinger, og grensekontrollene trappes ned.

Tyskland er et av landene i Europa med flest bekreftede koronasmittede, men relativt lave dødstall.

Over 100.000 er bekreftet smittet, mens i overkant av 1.500 er omkommet som følge av koronaviruset, ifølge Worldometer. Landet er også av dem som har testet mange sammenlignet med andre land.