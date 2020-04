Mange nordmenn som har hytte i Sverige eller Finland, har bekymret seg over at de ikke har kunnet dra over grensa for å måke hyttetaket uten at det medfører 14 dagers karantene når de kommer hjem.

Fredag kom myndighetene hytteeierne i møte. Helse- og omsorgsepartementet kunngjorde et unntak fra karantenereglene for de som har hytte i Sverige og Finland.

– Vi gjør dette nå for at de som må fjerne snø fra hyttetakene sine skal kunne gjøre det, for å unngå store materielle skader, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Hytteeiere trenger dermed ikke å gå i karantene etter en snartur over grensen for å utføre «strengt nødvendig vedlikehold». Det er ikke lov til å overnatte på hytta eller å oppsøke butikker eller kjøpesentre mens man er i utlandet.

Annerledes med campingvogn

Unntaket gjelder imidlertid ikke for de som har en campingvogn stående i Sverige eller Finland. Det bekrefter Helse- og omsorgsdepartementet overfor TV 2.

– Fritidseiendom omfatter ikke campingvogn med spikertelt, skriver seniorrådgiver Anne-Grete Melkerud i en e-post.

Fagsjef Jørgen Snoen i Norsk bobil og caravan club sier at selv om campingvogner med tilhørende isolerte fortelt ikke er fritidsboliger, har campingvogneiere her samme behov som hyttefolk.

– Jeg synes dette er unødvendig forskjellsbehandling, sier Snoen til TV 2.

– Det er snakk om store verdier. Vognene koster ofte fra 250.000 til en million kroner. Mange i Nord-Norge har vogner stående i Sverige, der det er veldig mye snø og fare for snøtyngdeskader på samme måte som de som har hytte. Hytter er bygd for større taklast enn campingvogner, påpeker Snoen.

Trenger tilsyn

Campingvogner er også sårbare for lekkasje i takluker og ventiler på denne tiden av året, når milde dager og kalde netter kan føre til frostsprenging. Snoen er også bekymret for innbrudd i vogner når man ikke har mulighet til å føre tilsyn med dem.

– På samme måte som i hytteområder vil det være minimalt med tilsyn på en campingplass, sier Snoen.

Han tilføyer at Norsk bobil og caravan club håper at alle følger de råd og restriksjoner som helsemyndighetene kommer med.

– Underlig skille

Frps stortingsrepresentant Bård Hoksrud synes det er rart at det skilles mellom hytteeiere og campingvogneiere og sier han vil følge opp saken.

– Jeg kan ikke helt se forskjellen på å måke en hytte eller en campingvogn, sier Hoksrud.

– Det er veldig viktig at alle følger rådene som blir gitt og at folk gjør sitt for å få ned smitten slik at vi kan komme tilbake til en normalsituasjon så fort som mulig. Men da er det også viktig at rådene er konsekvente. Ellers kan man miste tillit til myndighetene, og folk kan gjøre ting de kanskje ikke burde, påpeker Hoksrud.