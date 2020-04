– Det stemmer at vi har et veldig lite barn her som nå ligger i respirator. Barnet har det etter omstendighetene bra, sier Rainer Dörenberg, seksjonssjef på barneintensivavdelingen på Akademiska sjukhuset i Uppsala, til Aftonbladet.

Det er foreløpig uklart hvordan barnet, som ble født for tidlig, ble smittet av viruset.

Til sammen 7.206 personer i Sverige er registrert som smittet av koronaviruset, mens 477 personer er døde etter å ha fått viruset.

(©NTB)