I et Twitter-innlegg natt til lørdag norsk tid, forteller artisten Pink (40), som egentlig heter Alecia Beth Moore, at hun for to uker siden testet positivt for koronaviruset.

Siden da har hun og familien vært i isolasjon. For få dager siden tok hun en ny test, som da var negativ, skrev TV 2 på lørdag.

Sønnen er fortsatt dårlig

I en livesending på Instagram, med forfatter Jen Pastiloff, deler artisten sin opplevelse med koronaviruset. Hun forteller at det er sønnen på tre år som har lidd mest av viruset.

– Jameson har vært veldig, veldig syk. Jeg har skrevet en journal med mine og hans symptomer. Nå, tre uker senere, har han fortsatt høy feber, forteller hun.



– Det har vært en berg- og dalbane for oss begge, fortsetter hun.

Det var Seher.no som omtalte saken først.



Skummelt

Hun forteller at det har vært skummelt å se sønnen sin med feber.

– Det var mange netter hvor jeg gråt, og jeg har aldri bedt så mye til Gud i mitt liv, forteller artisten.

– Det er litt kuriøst, fordi jeg mener de på et tidspunkt lovet oss at barna ville holde seg friske. Men det er ikke garantert. Det er ingen som er trygge, fortsetter hun.

Både Pink og sønnen er bedre og de har testet negativt på viruset, men de er fortsatt ikke på topp.

– Vi har det bedre nå enn før. Jeg har astma, har hatt det hele livet, og på et tidspunkt var jeg veldig redd, forteller hun.