Som følge av koronaepidemien har regjeringen og Stortinget bevilget 150 millioner kroner ekstra til utbygging av bredbåndskapasiteten i distriktene.

Nå er fordelingen klar: Viken, Innlandet og Trøndelag har lavest dekning på høyhastighets bredbånd, og får mest i årets tildeling.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland kaller årets satsing på bredbånd historiens største.

Hun håper at den etter hvert kan gi høyhastighets-nett til over 30 000 husstander.

– Ikke minst i disse dager, når vi alle lever store deler av livene våre digitalt, ser vi hvor viktig det er å ha et raskt bredbånd. Med denne satsingen håper jeg at kommunene og aktørene setter i gang så snart som mulig, sier Helleland til TV 2.

406 millioner

På inneværende års budsjett var det bevilget i overkant av 250 millioner statlige kroner til bredbåndsdekning.

I lys av korona-krisen ble dette økt med 150 millioner kroner, slik at de nå er satt av 406 millioner fra staten. I tillegg kommer bevilgninger fra kommuner og fylkeskommuner.

Kan ta tid

Men ifølge eksperter TV 2 har snakket med i flere av fylkeskommunene, vil det ta lang tid før bevilgningene merkes hos lokale bredbåndsbrukere.

Først skal kommunene søke om midler, så skal midlene fordeles i fylkeskommunene. Først da kan oppdragene settes ut på anbud i henhold til EØS-regelverket.



Det vil derfor ta mange måneder med saksbehandling før mastene kan settes opp og grøftene graves.

I Innlandet ble det eksempelvis nylig inngått avtaler med penger som var bevilget for over to år siden. I Viken er flere prosjekter klare, og kan iverksettes rimelig raskt, mens både Trøndelag og Innlandet trenger mer tid for å få de første prosjektene i gang.

Fylkeskommunene understreker likevel at de er glade for satsingen, og at den vil dekke hvite felter på kartet i områder med svak dekning.