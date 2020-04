12. mars innførte regjeringen de mest dramatiske tiltakene noensinne i fredstid: Skoler og barnehager ble stengt.

I forrige uke fortalte kunnskapsminister Guri Melby (V) i et intervju med TV 2 at det finnes finnes veldig mange grader mellom å holde skolene helt stengt eller helt åpne

Onsdag legger regjeringen frem sin endelig vurdering.

Leder av kommunenes interesseorganisasjon (KS), Bjørn Arild Gram mener det for tidlig med oppstart av skoler og barnehager tirsdag etter påske.

– Kommunene trenger tid til å forberede åpning av skoler og barnehager. Det går ikke an å åpne skolene tirsdag over påske, sier Gram til TV 2.

Han var søndag i møte med kunnskapsminister Guri Melby.

Mange spørsmål

Han sier det handler om både praktiske hensyn og smittevern.

– Et eksempel er skoleskyss, noe av kollektivtilbudet er tatt ned og mange er permitterte. I tillegg må skolene få tid til å se gjennom bemanning. Det er jo i risikoutsatte grupper som jobber i skoler og barnehager, og i noen kommuner kan man også ha omdisponert ressurser fra skoler til helsetjenesten.

ADVARER: KS-leder Bjørn Arild Gram ber regjeringen gi kommunene tid til å forberede seg. Foto: Stian Lysberg Solum

Gram sier kommunene også trenger tid til å drøfte hvordan de kan innrette smittevernet i praksis på sin skole

– Skolene må også få tid til å planlegge for smittevernhensyn. Er det stor nok avstand i klasserommene? Hvordan skal klassene deles inn i grupper? Det er mange spørsmål.

– Man ønsker jo at skolene og barnehagene skal komme i gang igjen, men man trenger i hvert fall noen dager etter påske til å planlegge en helt eller gradvis åpning, sier KS-lederen.

– Hva legger du i litt tid?

– Hvis man får beskjed på onsdag om at skoler og barnehager skal åpnes, så bør 20. april være realistisk, sier han.

Kan bli lokale variasjoner

Gram sier det er behov for en nasjonal ramme for hvordan og når skoler og barnehager skal åpnes, men understreker kommunenes egen myndighet.

– Det er de smittefaglige vurderingene som må avgjøre om det skal åpnes helt eller delvis. Hvis en slik åpning nå kommer, tror vi at det er behov for en nasjonal ramme for dette. Hvis ikke kan det bli stor usikkerhet i kommune-Norge. Samtidig må det være rom for lokal fleksibilitet. Det kan være forskjellige praktiske hensyn og smittevernhensyn i ulike områder. For øvrig er det jo også slik at den enkelte kommune har en selvstendig myndighet på smittevernområdet.

Blant annet har både Oslo og Trondheim allerede slått fast at de ikke vil åpne skoler og barnehager etter påske.

Det kan bli store variasjoner mellom kommunene.

– En kan se for seg at enkelte kommuner kan være mer restriktive enn det nasjonale myndigheter legger opp til, og motsatt. Men uansett tror jeg det er greit at det blir gjort nasjonale vurderinger av dette som alle kan forholde seg til, sier Gram.