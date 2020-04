Jodi (26) drepte ekskjæresten da hun oppdaget den hemmelige planen hans

– Jeg sa: «Travis, jeg er redd for å finne deg partert i fryseren hennes,» skriver Lovingier Hughes i boka hun har skrevet om kameraten, «Our Friend Travis: The Travis Alexander Story».

Eventyr på Facebook

Vennene forteller at Arias og Alexander hadde et fantastisk forhold de første ukene. De teppebombet Facebook og det daværende populære nettsamfunnet MySpace med romantiske selfier fra sine mange reiser og opplevelser.

EVENTYR: Arias og Alexander postet jevnlig bilder fra sine ferieturer på MySpace og Facebook. Foto: Travis Alexander/MySpace

– Hun elsket hvor morsom han var og hvor mye gøy de fant på sammen. Travis elsket eventyr og å gjøre annerledes ting, skriver Lovingier Hughes.

Hun forteller at Alexanders venner tidlig reagerer på hvor kontrollerende og sjalu Arias er.

Hun påstår at Arias i 2006 ringer til Alexander minst ti ganger om dagen, i tillegg til å stadig dukke opp på døra hans.

Hun vil ha full kontroll på hva han gjør på når hun ikke er der.

Når han går på toalettet, venter hun på ham utenfor døra. Når noen ringer ham, søker hun opp nummeret, og hun sjekker jevnlig alle hans e-poster og sosiale medier-kontoer.

Finner hun en e-post hun ikke liker, videresender hun den til seg selv for å analysere den.

– Jeg så ting som var svært forstyrrende, sier Lovingier Hughes til nettstedet.

Skammer seg for sex

Når Arias ikke er der, går Alexander ofte i kirken. Der har han dype, fortrolige samtaler om forholdet og om hvordan han skammer seg fordi de har sex utenfor ekteskapet.

Han ønsker ikke å leve i synd.

– Han var alltid utrolig sterk i kirka, men etter å ha møtt Jodi, handlet noen av samtalene om moralske utfordringer fordi denne jenta kom inn i livet hans, sier Alexanders kamerat Dave Hall til ABC News.

Vennene forsøker å overbevise ham om at Arias er farlig for ham, men han skjønner ikke alvoret.

AV OG PÅ: Alexander og Arias hadde et turbulent forhold som endte med drap. Foto: Travis Alexander/MySpace

– Hun var hans kryptonitt, sier broren, Steven Alexander.

– Hun måtte alltid stå helt ved siden av ham. Hun likte ikke at han pratet til andre kvinner. Hun likte ikke at han møtte personer som ikke visste at de var sammen. Hun ville gjøre det tydelig, sier Alexanders venn Clancy Talbot.

– Ville ha jomfruelig mormoner

Forfatter Shanna Hogan har skrevet bok om Jodi Arias, «Picture Perfect: The Jodi Arias Story».

– Travis ønsket å gifte seg med en jomfruelig, ren mormonerjente. Ved å ha sex med ham, eliminerte Jodi seg selv fra å noen gang være giftemateriale for Travis, skriver hun.

Til tross for at Alexander vil ut av forholdet, fortsetter Jodi som før.

Hun ringer ham flere ganger om dagen og presser ham til å møte henne.

– Hun var en stalker. Hun var en ekskjæreste og hun ville ikke la Travis være i fred, sier Lovingier Hughes.

27 knivstikk

9. juni 2008 blir Alexander funnet av to bekymrede kamerater som ikke har hørt fra ham på fem dager. De tar seg inn i huset, og finner ham liggende i dusjkabinettet.

TATT: Jodi Arias på politiets arrestasjonsbilde. Foto: Politiet

Han er skutt i ansiktet og har et dypt kutt over strupen som strekker seg fra øre til øre.

I etterkant finner rettsmedisinerne ut at han er blitt knivstukket minst 27 ganger i brystet og på ryggen.

Politietterforsker Esteban Flores sier til ABC News at åstedet bar preg av kamp.

– Det første jeg tenkte var at det hadde vært en stor slåsskamp der, og at det var dypt personlig. Noen kjente ham. Noen ønsket ham død. Noen ønsket å forsikre seg om at han virkelig var død, sier han.

Skyldte på maskerte gjerningsmenn

Arias er som sunket i jorda, men blir funnet hjemme hos besteforeldrene sine etter fire dager.

Hun blir siktet for drap, og amerikanske tabloide medier skriver spalte opp og ned om den vakre, sjalu og besatte kvinnen som skal ha drept ekskjæresten etter å ha funnet ut av hans hemmelige planer.

Hun lar seg villig intervjue i en rekke medier, og overfor Inside Edition hevder Arias at hun ikke engang var i huset dagen Alexander ble drept.

Like etter endrer hun forklaring, og innrømmer at hun var der, men at maskerte gjerningsmenn tok seg inn i huset hans og drepte ham. Selv skal hun har klart å redde seg ut av huset.

Politiet tror ikke på forklaringen. I avhør blir hun spurt om hvorfor hun da ikke tilkalte politiet etter hendelsen, svarer hun at hun var «redd».

Fant eksplisitte bilder

I blodpølen i dusjkabinettet finner politiet flere håndavtrykk. De finner også lange, brune hårstrå på dusjveggene.

De oppdager at Alexanders fotoapparat ligger i vaskemaskinen.

VENTER: Jodi Arias blir avbildet i høyesteretten i Phoenix kort tid før hun blir dømt for drapet. Foto: Mark Henle/AP

På kameraet er det pikante bilder av Alexander og Arias som har sex. Bildene er tatt bare timer før drapet.

På minnekortet finner etterforskerne også bilder av Alexander som dusjer, som skal ha blitt tatt bare sekunder før han blir skutt. På det ene bildet ser det ikke ut til at han vet at han blir fotografert. På det andre bildet stirrer han rett inn i kameraet.

MEDIESIRKUS: En politibetjent setter opp sperringer utenfor høyesteretten i Phoenix etter at flere hundre personer har møtt opp for å følge rettssaken mot Jodi Arias. Foto: Ross D. Franklin/AP

Politiet finner også et bilde av blodpølen i dusjkabinettet.

Arias fortsetter å hevde at hun er uskyldig.

– Ingen jury kan dømme meg. Jeg er uskyldig, sier hun til Inside Edition etter å ha blitt siktet for drapet.

– Gud vet at jeg er uskyldig

Hun sier at hun ikke er stolt over at hun løp fra Alexander da de to påståtte gjerningsmennene tok seg inn i huset.

– Jeg vet at jeg er uskyldig. Gud vet at jeg er uskyldig. Travis vet at jeg er uskyldig, sier hun.

Etter en lang rekke avhør hvor politiet ikke legger skjul på at de vet at hun lyver, innrømmer hun drapet.

SEX OG BLODBAD: Rettssaken mot Jodi Arias vekker enorm oppmerksomhet i amerikanske tabloider. Foto: Faksimile

Etterforskningen viser at Alexander ble skutt i ansiktet av en pistol som forsvant fra Arias besteforeldre sitt hus ei uke før drapet.

Når rettssaken mot henne starter, har flere hundre møtt opp utenfor høyesterett i Phoenix. Mange roper heiarop for å vise sin støtte til Jodi Arias, som de har lest om i alt fra aviser til taboloide ukeblader som ikke får nok av henne.

Politiet må sette opp sperringer utenfor rettssalen for å holde dem på avstand.

Over hundre pressefolk dekker den svært omtalte rettssaken.

Hevdet selvforsvar

I retten medgir Arias at hun drepte ekskjæresten, men sier at hun gjorde det i selvforsvar.

– Han ble rasende da jeg mistet fotoapparatet i bakken, påstår hun.

Hun forklarer også i retten at han også ble voldelig etter at hun fersket ham i å masturbere til et overgrepsbilde av barn.

Hun blir ikke trodd.

BRUDEBUKETT: Jodi Arias på forsiden av InTouch, hvor hun forteller at hun skal gifte seg med en medinnsatt. Foto: Faksimile

Påtalemyndighetene ber om dødsstraff, og påstår at Arias skjøt og knivstakk ekskjæresten fordi hun fant ut at han i skjul hadde forelsket seg i en kvinne i mormonerkirken og planla å dra til Mexico sammen med henne.

Kun Alexanders nærmeste hadde fått vite om den nye flammen, Marie «Mimi» Hall, ettersom han var livredd for hva Jodi Arias kunne finne på.

– Avskyr meg selv

I 2013 blir Arias dømt til livstid i fengsel for drapet.

På grunn av en såkalt «hung jury», altså delt jury, må saken prøves på nytt foran en ny jury.

I 2015 blir Arias nok en gang dømt til livstid i fengsel.

Etter at dommen har falt, beklager hun overfor Alexanders syv søsken.

– Jeg avskyr meg selv. Jeg er forferdet over det jeg gjorde, og jeg skulle ønske det var en måte jeg kunne endre på det, sier hun, før hun understreker at hun kun handlet i selvforsvar.

VENTER: Jodi Arias står oppreist i høyesterett i Phoenix idet dommen skal bli avsagt for andre gang. Foto: Mark Henle/AP

Vil ha ny rettssak

Arias og hennes advokater søkte i fjor om å få saken gjenopptatt, ettersom de mener at hun på grunn av mediesirkuset og uriktige rettsforfølgelse aldri fikk en rettferdig rettergang.

Søknaden ble avvist forrige uke, og slik lød avgjørelsen:

«Vi konkluderer med at Arias ble dømt på grunn av det overveldende beviset på hennes skyld, og ikke som et resultat av uriktig rettsforfølgelse», lød avgjørelsen.

Alexanders bror, Steven Alexander, sier til ABC News at han ikke frykter at Arias noen gang får saken gjenopptatt.

– Ingenting endrer det faktum at hun har drept broren min og innrømmet det, sier han.