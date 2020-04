I dag annonserte Trond Moi at han må melde oppbud i Bølgen & Moi Kristiansand.

– Det er utrolig kjipt, men det var ikke mulig å drive videre, forklarer Trond Moi til Dagens Næringsliv.

De ansatte fikk beskjed mandag formiddag.

I et Facebook-innlegg skriver Moi at han tenker på de ansatte.

– Jeg kan kun skylde på meg selv til syvende og sist, men det er ikke til å legge skjul på at Corona-virus har gjort det enda tøffere for oss i denne perioden. Jeg skal alltid klare meg igjennom dette. Jeg har verdens beste familie og venner rundt meg, og det er det viktigste av alt. Først og fremst tenker jeg på mine ansatte nå, skriver han.

25-årsjubileum

Restauranten i Kristiansand har vært en del av kjeden Bølgen & Moi, som i år feirer 25-årsjubileum.

I februar ble det underskrevet en avtale som gikk ut på at eierne Toralf Bølgen, Trond Moi og Harald Bergen skulle dele opp restaurantene. Moi skulle da trekke seg ut av partnerskapet og drive restauranten i Kristiansand videre under samme navn, opplyser DN.

Endringen ble registrert i Brønnøysundregisteret 13. mars.

Millionfabrikk

Restauranten i Kristiansand har gjennom årene vært den mest lønnsomme i konsernet. Den omsatte i 2019 for vel 25 millioner kroner med en snau million kroner i resultat før skatt. Restaurantkonsernet Bølgen&Moi AS omsatte i fjor for totalt 114 millioner kroner med et driftsunderskudd på 0,3 millioner kroner og 1,8 millioner kroner i resultat før skatt, skriver Dagens Næringsliv.

Nå ser det ut til at de andre restaurantene også sliter.

– Det er krevende tider. Vi jobber med å redde restaurantene våre via myndighetenes krisepakker med kompensasjon via kontantstøtte og kriselån via banken vår, sier Harald Berger i en kommentar til DN.