Har du mistet jobben, inntekten eller blitt permittert? Da vil TV 2 komme i kontakt med deg

Den 12. mars besluttet regjeringen å innføre de mest inngripende tiltakene som er gjort i Norge i fredstid. Målet er å unngå en smittetopp som gjør at helsevesenet ikke vil være i stand til å behandle alle som blir alvorlig syke.

Det har fått store konsekvenser for mange av oss. Noen har blitt sagt opp, andre har mistet inntekten sin som selvstendig næringsdrivende og mange har blitt permittert.

Slik jobber vi

TV 2s nyhetsredaksjon vil gjerne vite mer om hvordan det går med de som nå står uten jobb. Vi tror denne gruppen er interessant for å forstå hvor store konsekvenser koronakrisen får for Norge.

– Alle vi som jobber i TV 2 kjenner på et stort ansvar for å undersøke og formidle konsekvensene av det som nå skjer. Det gjør vi aller best ved å ha direkte kontakt med dere som selv kjenner konsekvensene på kroppen. Derfor håper vi at så mange som mulig kan bli med og bidra i dette prosjektet, sier nyhetsredaktør i TV 2, Karianne Solbrække.

For første gang tar TV 2 i bruk elektronisk ID-sjekk i et nyhetsprosjekt. Alle som registrerer seg, vil bli bedt om å logge seg inn med Bank-ID eller annen elektronisk ID.

– Erfaring fra tidligere prosjekter viser at de aller fleste gir oss sannferdig informasjon. Men det vil alltid være noen få som ødelegger ved for eksempel å gi seg ut for å være en annen enn den de er. Dette ønsker vi nå å forhindre, sier Solbrække.

Viktig informasjon

I undersøkelsen vil navn, epostadresse og telefonnummer bli lagret. Personnummer blir ikke lagret. Kun noen få redaksjonelt ansatte vil ha tilgang til personopplysningene.

TV 2 vil ikke videreformidle informasjon som kan identifisere enkeltpersoner uten et særskilt samtykke.

– Vi samarbeider med Universitetet i Oslo om en sikker løsning for innhenting og oppbevaring av personopplysninger. Dette er et system som er laget for å håndtere sensitive data og brukes av forskere over hele landet.

Det vil kun være et lite team i TV 2s nyhetsredaksjon som har tilgang til dataene. De som deltar skal kunne være helt trygge på at de kan gjøre det uten å bli identifisert, sier Solbrække.

Deltakerne i prosjektet vil bli fulgt opp med nye spørsmål underveis. På den måten vil det være mulig å se hvordan konsekvensene av det som nå skjer blir på sikt. Det er viktig at de som deltar også er villige til å svare på spørsmål senere.