Elbilene og hybridbilene har tatt store markedsandeler i Norge de siste årene. Det gjenspeiler seg også i registreringsstatistikkene.

En titt på statistikken fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), viser hvor dominerende disse bilene nå er.

Av de ti mest solgte bilene så langt i år, er åtte elbiler. De ladbare hybridene Mitsubishi Outlander og Volvo XC60 er de eneste som klarer å blande seg inn her.

Minst like interessant: Blant de 20 mest solgte bilene, er det kun én som i dag ikke har noen form for elektrisk drivlinje: Nemlig Skoda Octavia.

Sterk prestasjon

"Norges mest solgte fossilbil", kaller importøren den selv.

453 nye Octavia har rullet ut fra Skoda-forhandlerne i årets tre første måneder. Med det er den nummer 19. på salgsstatistikken.

Den prestasjonen blir ekstra sterk når vi vet at det samlede stasjonsvognsalget nærmeste har stupt de siste årene. Tidligere bestselgere som VW Passat. Ford Mondeo og Toyota Avensis er bare skygger av det de en gang var.

Slik ser det ut inne i dagens Octavia, den har absolutt ikke noe å skamme seg over her heller.

Kommet sent i gang

Octavia har på mange måter tatt posisjonen som den norske "folkebilen". Den gir veldig mye og fornuftig bil for pengene. Skoda har også i mange år bevist at de lager bra biler.

Her hjemme var kombinasjonen dieselmotor og 4x4 i mange år en sikker vinner. Slik er det ikke lenger, men Octavia-salget viser at ikke alle har kastet seg på den elektriske bølgen.

Men elektrisk handler det også om hos Skoda nå. De er en av bilprodusentene som har kommet sent i gang her. Men nå skjer det mye også hos tsjekkerne.

Ladeluke på forskjermen, det betyr at nye Skoda Octavia også kommer som ladbar hybrid.

55 kilometer på strøm

Lille Citigo-e er allerede her som elbil. Den får følge av SUV-en Enyaq senere i år. Samtidig er det også klart for ladbare hybrider.

En av dem er nettopp Octavia som kommer i ladbar versjon i sommer. Da er det nemlig klart for helt ny Octavia-generasjon. Octavia iV heter den ladbare utgaven her.

Den leveres med en 1,4 TSI bensinmotor i kombinasjon med en elektrisk motor. Systemeffekten er på 204 hk (150 kW), med et samlet dreiemoment på 350 Nm. Et litium-ion-batteri på 13 kWt gir en elektrisk rekkevidde på 55 kilometer etter den nye og strengere WLTP-målemetoden. Med denne på plass er det all grunn til å forvente at Octavia kommer til å øke salget betydelig.

