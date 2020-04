Advokat reagerer på regjeringens hemmelighold

Mandag ble en rapport som tar for seg de økonomiske konsekvensene av koronakrisen overlevert regjeringen.

Ekspertutvalget som gjør samfunnsøkonomiske analyser av smitteverntiltakene ledes av Steinar Holden, og rapporten vil være en del av grunnlaget for myndighetenes oppdaterte smitteverntiltak.

Rapporten vil ikke bli offentliggjort før regjeringen har kommet med sine tiltak for etter påske. De nye tiltakene vil bli kjent onsdag.

Advokat Jon Wessel-Aas reagerer sterkt på hemmeligholdet av rapporten.

– Den informasjonen som kommer fram i rapporten, og som er en del av det regjeringen skal bruke som sitt beslutningsgrunnlag, er informasjon som tilhører samfunnet, sier han til TV 2.

Han mener samfunnet må ha mulighet til å vurdere faktagrunnlaget for viktige avgjørelser i samfunnet.

Ekstraordinære fullmakter

Regjeringen har gjennom sin koronalov fått ekstraordinære fullmakter i forbindelse med beslutninger som tas under krisen.

Dette mener Wessel-Aas er enda et godt argument for åpenhet.

– Da er det desto større grunn for at den infomasjonen man har legges ut til offentlig debatt så fort som mulig. Nå som ting skjer fort, må vi gjøre vårt ytterste for å ha åpenhet og en så demokratisk prosess som mulig. Jeg tenker dette er alvorlig, særlig nå som det fattes så mange hastevedtak, sier han.

Wessel-Aas viser til grunnloven, som har et prinsipp om åpenhet og innsyn i offentlig forvaltning.

– Det kan være med å skape usikkerhet og svekke tilliten i befolkningen. Et utslag av denne typen hemmelighold vi ser nå, kan være at folk mister tilliten, understreker han.

– Støy

Regjeringen har varslet at den økonomiske rapporten vil være en del av grunnlaget for beslutningene de offentliggjør senere i uken.

Helseminister Bent Høie har blant annet understreket at rapportene bare utgjør en del av grunnlaget for regjeringens beslutninger.

De har også vært klare på at rapporten vil bli offentliggjort når beslutningen er offentliggjort.

– Det er klart at den typen åpenhet i forkant vil kunne skape støy for regjeringen, men det er slik det er i et demokrati. Jeg tror dette kan slå tilbake på hele samfunnet, sier han.

Han understreker at det kan finnes argumenter for å holde rapporten hemmelig, men at han ikke i sin villeste fantasi kan forestille seg hvilke argumenter det skulle være.