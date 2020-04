Åpner gigantisk «drive-in-kino» på Fornebu

Etter at mange nordmenn i år har måttet legge påsketradisjonene på hylla på grunn av korona-tiltakene, har flere kreative prosjekter dukket opp for å redde påskestemningen.

Et av påfunnene som nå har blitt svært populært i flere deler av landet, er «drive-in-kino».

Nå har film-gigantene, Filmweb, Nordisk Film Kino og ODEON Kino, slått seg sammen med Telenor Arena og Rema 1000, og inviterer publikum til visninger av rykende ferske filmer.

– Det er en kjempemulighet for folk å investere i de filmene som faktisk skulle gått på kino, og at de har noe å finne på i påsken, når man ikke får dratt på hytta, sier initiativtaker og prosjektleder Lars Marius Walbye til TV 2.

Ekte kino-opplevelse

Foreløpig er det i programmet lagt opp til fire daglige forestillinger i påskeuka, fra tirsdag 7. april til mandag 14. april, på Telenor Arena. Likevel forteller Walbye at interessen har vært så stor at arrangørene nå utvider med flere forestillinger.

– Halvparten har blitt utsolgt siden lørdag. Så nå legger vi ut fire nye filmer idag som vi har holdt igjen litt, for å ta de filmene som folk er mest interessert i. Så folk skal få muligheten til å se den filmen de ville se, forteller prosjektlederen.

Arrangørene har også lagt til rette for en skikkelig kino-opplevelse, med et lerret på cirka 18 ganger 7 meter. Lydmessig er det plassert 24 basshøyttalere som skal skape ordentlig kinolyd, i tillegg til lyden publikum mottar gjennom FMradioen i bilen sin.

KINO-FØLELSE: Arrangøren testet teknikken på Telenor Arena, mandag. Foto: Lars Marius Walbye.

– Fordelen med å ha arrangementet innendørs er at vi har kontroll på både vær og vind. Når det er kino så ønsker du jo at bildet skal være best mulig, og at ikke vindusviskerne må stå på for eksempel, sier Walbye, og legger til:

– Det kan være kaldt utendørs slik at man må ha på varmeapparat i bilen, risikere å tømme batteriet og dermed ikke får kjørt derfra igjen. Hos oss er det varmt inne på arenaen, og mens det er dagslys ute kan vi skape ordentlig kinofølelse der inne, sier Walbye.

Fokus på sikkerhet

På arenaen er det lagt opp til at 100 biler vil få plass per forestilling, med to meters avstand mellom hver bil. Dette for å begrense smittefare, men også for å gjøre det mulig å slippe ut biler dersom det skulle oppstå en nødsituasjon eller noen skulle få behov for det underveis i forestillingen.

– Vi har tatt alle nødvendige sikkerhetstiltak som finnes for at det skal være sikkert for alle å være der, forteller prosjektlederen.

Et lite tips ellers til publikum, kan være at det under arrangementet ikke er mulig å gå ut av bilen under visningene, så man bør ha besøkt toalettet først.