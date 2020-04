Det har vært noen tøffe uker for butikkeiere i hele landet som følge av koronakrisen.

Det er likevel noen lysglimt. Blant annet selges turutstyr og annet utstyr for aktivitet som aldri før etter at Norge stengte i midten av mars.

– Folk er ute etter kortreiste opplevelser, både for å spise og sove ute, sier pressekontakt Marte Ramuz Eriksen i XXL til TV 2.

Eriksen sier at det har vært en dobling i salg av stormkjøkken sammenlignet med samme tid i fjor.

Også salget av hengekøyer går til værs, noe som er tidligere enn normalt.

Vinteren forsvant

Coop Norges hypermarked Obs merker også at etterspørselen etter turutstyr er høyere enn vanlig. De opplyser til TV 2 at salget av turutstyr har økt med 30 prosent sammenlignet med i fjor.

De opplyser også at salget av sykkel har økt med 15 prosent, og trampolinesalget spretter i været, en økning på 800 prosent fra i fjor.

Forrige uke solgte Coop Obs 600 trampoliner bare i Sør-Norge.

– På Øst- og Vestlandet forsvant vinteren tidligere enn det vi er vant til. Det er nok en medvirkende årsak til å at vi ser en kraftig økning av trampolinesalget i disse områdene, sier Lars Tendal, kjededirektør for Coops hypermarked Obs.

Også hos XXL er det sprett i trampolinesalget, samt sykkelsalget.

– Vinteren i år var ikke særlig bra. Så allerede i januar så vi at folk ønsket å kjøpe sykkel i stedet for skiutstyr. Den trenden har fortsatt, og mange kjøper også ekstrautstyr, som sykkelvogner, sier pressekontakt Marte Ramuz Eriksen i XXL.

Løper og sykler inne

Stengte treningssentre har også ført til at langt flere kjøper hjemmetreningsutstyr.

– Vi ser at over hele landet har hjemmetrening blitt et alternativ, og det slår ut på omsetningstallene. Hjemmetreningsutstyr er den største kategorien innenfor sportssektoren. Det går mye av større trimutstyr, som tredemølle og spinningsykler, sier Eriksen.

Coop Obs melder på sin side om en økning i salg av hjemmetreningsutstyr på 125 prosent.

Folk kjøper også mye utstyr til parkaktiviteter, som kubb og krokket, sier Eriksen i XXL.