Eliteseriestarten vi aldri glemmer: – Jeg hadde ikke klart å spille meg inn på Rosenborg i år

Mandag skulle avisene og nettsidene egentlig flommet over av overskrifter rundt Eliteseriestarten, som skulle ha utspilt seg på åtte arenaer over hele landet i dagene vi har lagt bak oss.

I stedet preges rubrikkene av betydelig dystrere nyheter, og den eneste formen for samtidsfotball som er mulig å generere går av stabelen i Hviterussland, Nicaragua, Tadjsikistan og Burundi.

Det tar uansett ikke fra oss minnene om tidligere Eliteseriestarter, og i mandagens nypremiere av Matchball - spesialdesignet for anledningen - får man blant annet et gjensyn med hvordan det har sett ut når Eliteserien og Tippeligaen har tatt til i tidligere år.

Se Matchball på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo mandag fra 20.00!

For husker du hvordan det så ut for 15, 20 og 25 år siden, da trenerprofilene het Ivar Morten Normark, Nils Arne Eggen og Åge Hareide, og ikke Dag-Eilev Fagermo, Erling Moe og Kjetil Knutsen?

Her blir det blant annet gjensyn med premieren på Color Line Stadion i 2005, da John Arne Riise ankom hjembyen med privatflyet som sist hadde hatt Bill Clinton som passasjer, og du får se hvordan Nils Arne Eggen responderte overfor en TV-reporter som la kampforløpet i munnen på ham etter annen av kampene i 1995.

Toppscorer Solskjær mente han ikke var god nok for RBK

For 25 år siden var det dog ikke bare RBK, men også Molde, som fikk en enorm start på sesongen. De hadde Åge Hareide som sjef og Ole Gunnar Solskjær som en av de tre S'ene på topp sammen med Arild Stavrum og Ole Bjørn Sundgot, og leverte 6-0 i Bergen over Brann i seriepremieren (en av hele tre kamper som endte med de sifferne) og 5-4 over Viking i kamp nummer to i løpet av en ellevill førsteuke.

– Vi går for seks hver gang, og det kunne vi faktisk ha i dag og, uttalte en humoristisk trener Hareide etter kamp nummer to.

5-4-seieren over Viking var også den første hjemmekampen til Ole Gunnar Solskjær, men selv etter fem scoringer på de første to serierundene var det en ydmyk nåværende Manchester United-manager som ble stilt i medias søkelys. Han hadde nemlig valgt Molde i stedet for den regjerende og fremtidige mester RBK da han skulle forlate Clausenengen før sesongstart det året.

– Jeg fikk et helt annet tilbud fra Rosenborg enn hva jeg hadde håpet på, men det var Molde som var det riktige steget. Å ta ett hakk av gangen. Ikke begynne å tro at jeg skulle spille meg inn på Rosenborg, for det hadde jeg ikke klart i år, sa det da 22-årige spisstalentet.