Hei! Vi kjøpte en Mercedes-Benz Vito fra bruktbilforhandler. Bilen skal brukes som "campervan". Den ble solgt med forhjulsdrift, men en god stund etter kjøp ble vi sittende fast i en bratt bakke og fant da ut at den hadde bakhjulsdrift.

Dette var riktignok bare bra i dette tilfellet, men er det en fordel eller ulempe jevnt over? Burde vi snakke med forhandler om eventuell kompensasjon eller har vi egentlig fått noe bedre enn/likeverdig hva vi betalte for?

Benny svarer:

Heisann. Skjønner godt dere ble forvirret hvis dere trodde Vitoen hadde forhjulsdrift, og så fant ut at den ikke hadde det likevel. Det spesielle med denne bilen er at den finnes i tre forskjellige utgaver her: Med drift på forhjulene, bakhjulene – og med 4x4.

Her har dere fått feil opplysninger fra selger, noe som naturligvis ikke er bra. Samtidig er det vanskelig å tro at det kan ha blitt gjort med overlegg. Jeg kan ikke helt skjønne at noen kan "tjene" noe på det.

Det går nok fort unna hos ganske mange bilselgere av og til. Jeg ser at mange slenger på en setning der de tar forbehold for feil/skrivefeil i annonsen. Det kan nok være smart, men det kan naturligvis ikke brukes for å lure noen, ved å skrive ting som ikke stemmer.

Hvis utgangspunktet var slik at dere ville ha en Vito med forhjuldsdrift, da tenker jeg det hadde vært nærliggende å levere tilbake bilen og få igjen kjøpesummen. Men jeg tolker dere slik at dette ikke er tilfelle.

Mercedes Vito finnes i en rekke forskjellige utgaver, her kan du også velge mellom drift på forhjul, bakhjul – eller alle fire.

Kanskje smartere

Jeg er litt usikker på om at dette kan gi grunnlag for noen kompensasjon. Da må du eventuelt kunne argumentere med at bilen er mindre verdt med bakhjulsdrift. Jeg sitter ikke med fasiten der, men det kan du jo for eksempel sjekke med en Mercedes-forhandler som kjenner bruktmarkedet godt.

Det skader naturligvis uansett ikke med en henvendelse til selger. Kanskje er vedkommende klar for å komme dere i møte på en eller annen måte. Det koster jo ikke noe å spørre.

Konkret for deres bruk, vil jeg si at bakhjulsdrift kanskje er smartere enn at den trekker på forhjulene. Med campinginnredning og sikkert endel bagasje også, kan bilen fort bli lett over forhjulene. Da vil du i enkelte tilfeller ha bedre fremkommelighet med bakhjulsdrift. Men noen stor praktisk betydning tror jeg ikke dette vil ha.

Jeg håper dette ordner seg – og at dere får mange fine campingturer med Mercedesen!

