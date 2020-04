Dette skjedde med den mystiske «teltmannen»

– Dette er svært interessante funn, sier Asbjørn Hansen.

Han mener funnene med stor sannsynlighet viser at Teltmannen er fra Nederland og at politiet på Hønefoss nå kanskje kan be om hjelp fra Interpol.

En mulig terrorist?

Politioverbetjent Edvardsen sender en anmodning til nederlandsk politi via Interpol og vedlegger bildet av personen de antar er Teltmannen. Noen uker senere, i september 2019, får hun et svært urovekkende svar.

I tre måneder må Åsted Norge vente før hun velger å dele informasjonen med oss. Det gjør hun etter at nederlandsk politi ikke har ønsket å bekrefte eller avkrefte om den første informasjonen hun fikk var riktig.

TELTMANNEN OG TERRORISTEN: Teltmannen til venstre og to bilder av Tristan van der Vlis til høyre. Foto: Privat

Asbjørn Hansen er spent når han på nyåret 2020 kjører til Hønefoss for å få vite det Lisbeth Grøtterud Edvardsen har holdt hemmelig.

– Ja, vi har fått en tilbakemelding som tyder på at den personen på bildet som er sikret fra kamera kan se ut til å være Tristan van der Vlis. Og han er død. Han døde i april 2011. Det vil si at snaut år etter at han kan ha vært i Norge, forteller Edvardsen, før hun fortsetter.

– Så døde han under en svært spesiell omstendighet. Han skal være gjerningspersonen som gikk inn på et kjøpesenter i Nederland og drepte seks personer og skadet flere før han tok sitt eget liv.

Hun understreker at informasjonen kun stammer fra en politibetjent fra savnet-gruppen i Nederland som mener Teltmannen ligner Tristan van der Vlis.

– Da ble jeg veldig overrasket, forteller Asbjørn Hansen, som er vant til det meste fra sin lange karriere i Kripos.

– Jeg tenkte med én gang på det som skjedde på Utøya året etterpå, bare noen kilometer unna Hønefoss, fortsetter han.

Åsted Norge ringer Tristan van der Vlis sine foreldre. De ber oss sende en e-post og svarer et par dager senere. De skriver at sønnen deres aldri har vært i Norge, men de nekter å se på bildet av Teltmannen og på den måten avkrefte at det kan være deres sønn.

Samarbeid gir gjennombrudd

Det andre bildet politiet klarte å gjenopprette fra Teltmannens kamera har aldri vært offentliggjort. Vi klarer å spore gatenavnet bak personene på bildet til havnebyen Tarifa i Spania. Vi kontakter en lokal gruppe på Facebook som etterlyser de to personene, uten resultat.

FAR OG SØNN: Det andre bildet fra Teltmannens kamera. Gateskiltet i bakgrunnen avslører at bildet er fra Tarifa i Spania. Nå viser det seg at bildet er av faren Rick (til venstre) og hans sønn - bedre kjent som Teltmannen i Norge. Foto: Privat

I februar innleder vi et samarbeid med journalistkollega Sander van Mersbergen i Nederlands største avis Allgemeen Dagblad. Avisen har skrevet mange historier om Tristan van der Vlis og har et godt kildenettverk.

– Skytingen på kjøpesenteret i Alphen van der Rijn var et stort sjokk for nasjonen. Det var den første store skytingen i Nederlands historie. Tristan van der Vlis fikk psykiatrisk hjelp, men kunne likevel kjøpe våpen. Så det var et stort sjokk, forteller Sander van Mersbergen.

NEDERLANDSK JOURNALIST TIL NORGE: Sander van Mersbergen besøkte teltplassen på Hønefoss med Asbjørn Hansen. Foto: Åsted Norge

Han kontakter flere som kjente Tristan van der Vlis og viser dem bildet av Teltmannen. Tre av dem forteller at likheten er slående, men de tror ikke det er ham. Til slutt går foreldrene til Tristan med på å se bildet av Teltmannen. De avkrefter at det er deres sønn.

Den eneste muligheten for å løse gåten nå er å etterlyse Teltmannen i avisen.

«Teltmannen er min sønn»

Den 28. mars publiserer han en større artikkel om Teltmannen og hans forsvinning på Hønefoss. Artikkelen blir den tredje mest leste saken i avisa den helga. Av de mer enn 300.000 menneskene som leser artikkelen på nettet, er det en pappa som gjenkjenner seg selv og sønnen sin på bildene.

Han skriver en e-post: «Teltmannen, som dere kaller ham, er min sønn. Jeg er mannen til venstre på bildet fra Spania. Han er i live, men forvirret».

Teltmannens far har stilt opp på et videointervju med Åsted Norge. For å beskytte sønnens identitet bruker vi kun kallenavnet hans Rick.

– Jeg så bildet i avisen og ble veldig overrasket. Mannen til venstre med shorts er meg sammen med min sønn. Bildet er tatt av en venn i Tarifa i Spania rundt år 2000, sier Teltmannens far.

Dette var før sønnen begynte å eksperimentere med rusmidler og ble alvorlig psykisk syk.

– Han var fremdeles ok den gangen. Han var en god og sosial gutt, forteller faren.

FØR OG NÅ: Teltmannens far Rick var rundt 40 år da bildet til venstre ble tatt rundt år 2000. Bildet til høyre er fra et videointervju med Åsted Norge.

– Jeg har mistet ham

Teltmannens far forteller at sønnen begynte å spise sopp og drikke teen ayahuesca som brukes av sjamaner i Peru for å gå inn i en slags transe.

– Han var en veldig god gutt. Han hadde jobber her og der, men så begynte han å eksperimentere da han var rundt 21 år. Jeg tror det ble for mye for ham. Jeg har på en måte mistet ham, forteller faren.

Faren forteller videre at sønnen var 24 år da han i 2010 ville reise til Norge fordi det var et vakkert land. Han vet ikke hvorfor sønnen valgte Hønefoss, men fikk se kartet merket med «target» før han dro. Målet var å leve i villmarka en periode.

Faren mener at blåsevåpenet var mer et innfall enn noe sønnen faktisk kunne bruke. Han hadde ingen erfaring med jakt eller lange turer i naturen.

Mislikte Norge

Ifølge faren dro sønnen tilbake fra Hønefoss nesten like fort som han kom. Da han kom hjem til Nederland fortalte han at han ikke likte Norge i det hele tatt og at han hadde reist fra alt utstyret og det fine kameraet sitt. Faren ble frustrert, men sønnen ville ikke snakke så mye om det.

– Jeg trodde han hadde kastet alt utstyret i en søppelcontainer. Men så leste jeg i Allgemeen Dagblad at han hadde etterlatt det i en liten by og at folk der har lurt på hvem han var i ti år. Da ble jeg veldig overrasket, forteller faren.

Han beklager at sønnens raske retur fra Hønefoss førte til at politiet ble involvert og vil gjerne beklage til politiet og innbyggerne i Hønefoss.

ENDELIG FÅR DE SVARET: Asbjørn Hansen (t.v.) forteller hvem Teltmannen er og hvorfor han forsvant fra Hønefoss til de to pensjonerte politimennene Arne Erik Håkonsen og Thov Thorsrud og politioverbetjent Lisbeth Grøtterud Edvardsen. Foto: Åsted Norge

– Har sønnen din sett avisen? spør Asbjørn Hansen.

– Ja, jeg viste ham den i morges. Han sa bare at oppdraget var utført eller noe sånt. Jeg kan snakke med ham i to-tre minutter, men så forsvinner han inn i en annen verden. En slags gaming-verden, forteller faren, som forsørger sønnen.

Godt å få et svar

Asbjørn Hansen avtaler et møte med politiet på Hønefoss. De to pensjonerte etterforskerne som undersøkte saken i 2010, Arne Egil Håkonsen og Thov Thorsrud, er spente på å få høre hva som egentlig skjedde da Teltmannen forsvant fra Hønefoss.

Det er også politioverbetjent Lisbeth Grøtterud Edvardsen.

– Jeg tenker det er godt å få vite at det ikke har skjedd ham noe mens han var her. Han har jo reist av fri vilje tilbake til hjemlandet sitt, så det er vi tilfreds med å ha fått svar på, avslutter hun.