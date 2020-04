Riise gir Trond Fredriksen skylden for karrierestopp

– Bjørn Helge sa det også til ham. «Bruk John Arne som midtstopper, fordi der kan han spille, han er god på hodet og har en god fot.»

Fredriksen er trygg på valget han tok i 2016.

– De som spilte der var bedre enn ham. På venstrebacken hadde vi Mikkel Kirkeskov som var bedre, uten tvil. Mye bedre, sier Fredriksen og fortsetter:

– Han var egentlig ikke god nok på sentral midtbane heller, men vi hadde en del skader. Han var langt ifra i god nok form da han kom til klubben. Han begynte å bli i ganske god form mot slutten, finne litt tilbake til det han hadde, men da valgte han å gi seg, sier 42-åringen.

– Jeg tenker han kan se kampene igjen, så skjønner han nok hva jeg mener, sier Fredriksen.

– Kunne spilt fortsatt

Riise valgte selv å si opp avtalen han hadde med Aalesund i juni 2016. Senere samme år ble det kjent at venstrebacken skulle gjøre comeback i indisk fotball, nærmere bestemt i Chennaiyin FC. Selv hevder mannen med flest landskamper for Norge at han kunne spilt i Aafk den dag i dag om han hadde fått viljen sin.

– Jeg er sikker på at jeg hadde spilt i Aalesund fortsatt om jeg hadde spilt midtstopper.

– Jeg vet hva jeg kunne gjort som midtstopper, jeg har sett norsk fotball, men helt ærlig, Trond Fredriksen ødela motivasjonen min fullstendig. Han knekte meg. Jeg gadd ikke mer, sier Riise.

Riises tidligere trener, Fredriksen, ser ikke bort fra at 39-åringen kunne vært Eliteserie-spiller den dag i dag.

– Det blir jo bare spekulasjoner, men vi så jo at han hadde det i seg fortsatt, han var jo på vei et sted mot slutten da han var hos oss. Så det er ikke umulig at han fortsatt kunne spilt, sier Fredriksen.

Tok en stor sjanse

I 348 kamper har John Arne Riise løpt opp og ned venstresiden med Liverpool-drakt. 136 ganger har Roma-fansen satt sin lit til defensive og offensive bidrag fra den løpsvillige backen. Brede Hangeland mener Riise tok en enorm risiko ved å sette sine ben i norsk fotball igjen.

– Du tar jo en sjanse og har egentlig alt å tape. Du kommer hjem og folk forventer at du skal dominere. Det er jo en ganske heftig risiko, sier Hangeland.

– Ja, men jeg elsker utfordringer. Så var det også en faktor det å komme hjem til Aalesund etter mange år med Riise versus Aalesund-konflikten, så jeg følte at nå var det et perfekt tidspunkt å komme hjem på, avslutte dét og samtidig starte på nytt, svarer den tidligere Liverpool-spilleren.