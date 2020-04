– Plutselig var jeg 30 meter under havoverflaten

I TV 2-programmet «Kystmat» reiser komiker og skuespiller Rune Andersen, Margit Dale og mesterkokk Trond Moi på en kulinarisk skattejakt langs Sørlandskysten.

I første episode følger vi trioen når de drar ut på dykketur for å finne kamskjell på havets bunn.

Moi har dykkerlappen og har dermed lov til å dykke helt ned til 30 meters dyp. Andersen, som ikke har dette sertifikatet, har fått beskjed om å ikke gå dypere enn ti meter, da dette kan være farlig.

Det skulle bli vanskeligere å overholde enn han trodde.

Finner ikke dybdemåleren

Mens Moi koser seg på havbunnen og finner flere havskatter, føler Andersen at han ikke kommer dypt nok.

– Jeg hadde jo fått beskjed om å følge med på den dybdemåleren, men den fant jeg ikke. Og så følte jeg hele tiden at jeg ble dratt oppover, og tenkte at jeg må komme meg ned. For jeg skulle ha de kamskjellene, forteller Andersen til TV 2.

Den eventyrlystne komikeren forteller at han ikke hadde noen dybdeforståelse under vann. Plutselig er han nede på omtrent 30 meters dyp uten å vite det.

– Så plutselig er redningsdykkeren der og tar tak i meg, og geleider meg høflig men bestemt oppover, forteller Andersen.

I tillegg til kamera-mannen, hadde Moi og Andersen med seg tre svært erfarne dykkere som sikkerhet, dersom noe skulle hende. Andersen rakk derfor ikke å stikke langt før han ble stanset, og han anslår at hele dyptvannsekspedisjonen hans var over på under ett minutt.

– Ble litt euforisk

På grunn av forskjeller i trykk jo dypere man kommer ned i vannet, er det ikke anbefalt å dykke lenger ned enn til ti meter for folk som ikke har tatt dykkerlappen.

Selv om Andersen elsker havet, er oppvokst i kystbyen Kristiansand og bader og snorkler svært mye, har han ikke mye erfaring med dykking som innebærer oksygenflaske.

– Jeg har dykket en gang før med surstoff, og det var sånn turistdykking på Rhodos i 1992. Så jeg kan vel ikke si at jeg har dykket før, ler han.

I teorien kunne hendelsen blitt farlig, eller opplevd som skremmende i hans situasjon, men den muntre komikeren bærer langt i fra preg av å ha hatt noen traumatiske opplevelser fra turen.

– Jeg ble så grepet av dette, det var fantastisk. Det kan sammenlignes med å være vektløs på månen og at du svever. Nå er jo jeg en spenningssau, så jeg synes det er veldig gøy med både dybde, høyde og fart. Men jeg mistet rett og slett begrepet, og ble litt euforisk, sier Andersen og forteller at han ble veldig skuffet da han ikke fikk dykke mer for dagen.