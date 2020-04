– Jeg føler jeg har en fot i grava, forteller Synnøve Skarbø i et intervju med God kveld Norge.

49-åringen har for tiden vært å se som programleder for «Jan Thomas søker Drømmeprinsen».

I tillegg leder hun en av Norges mest populære podcaster «Synnøve og Vanessa», sammen med venninne og moteprofil Vanessa Rudjord (44).

Ikke bekymret for rynker

Skarbø startet karrieren i TV for over 20 år siden, og har siden den gang ledet flere TV-programmer.

– Jeg er akkurat der jeg trodde jeg skulle være for lenge siden. Jeg har lyst å gjøre TV så lenge jeg kan, forteller hun.

VENNINNER: Vanessa Rudjord og Synnøve Skarbø har hatt podcastnorge med storm. Her under VIXEN Influencer Awards 2017. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: Terje Bendiksby

Til tross for en karriere foran skjermen, har ikke 49-åringen kjent på presset om å fikse på utseende.

– Jeg føler ikke jeg er avhengig av å se rynkefri og ung for å fortsette å jobbe med det jeg elsker, forteller hun.

Redd for å dø

– Hva er ditt forhold til å bli eldre?

– Nei, det er ikke noe kjekt, for jeg elsker å leve. Jeg føler jeg har en fot i grava. Nå nærmer jeg meg 50 år og jeg får litt panikk for å bli gammel rett og slett, for å dø, forteller Skarbø og legger til:

– Jeg har dødsangst. Det er så kjekt å være her på jorden, og jeg vil ikke at det skal ta slutt. Så det er hovedargumentet mitt for hvorfor jeg synes det er kjipt å bli eldre.

Venner betyr mye

I 2019 gikk Skarbø gjennom en vanskelig tid da hun og partneren gjennom ti år, Per-Øyvind Skaarnes, gikk hvert til sitt. I tiden etter har Synnøve satt pris på å ha venninner som stiller opp.

– Venner er for meg noe av det viktigste i verden. De har gjort en god innsats i mange år. Det er du helt avhengig av når livet er vanskelig. Så det er jeg veldig takknemlig for, sier hun.

Men når det kommer til å finne kjærligheten igjen, er ikke Synnøve helt sikker på hvordan drømmemannen ser ut.

– Jeg vet ikke, men det må helt klart være humor inne i bilde, sier hun lurt.

Se hele reportasjen med Synnøve Skarbø øverst i saken.