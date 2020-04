– Hold dere unna brennevin og tobakk

–Jeg jobber som kontormann, maskinoperatør og repratør. Og vil drive på så lenge helsa holder, sier han.

Her vinker Petra til familien som feirer henne utenfor sykehjemmet. Foto: Olav Wold

–Hvordan er det å ha en mor som er Norges eldste?

–Det er veldig artig. Mor har vært to og et halvt år på sykehjem. Hun har vært oppegående hele veien. Hun er en oppvakt dame som alltid har greid seg og aldri har mistet fatningen.

Takker moren

–Du blir vel Norges eldste mann en gang med de gode genene du har fått?

–Vi kan jo håpe på det. Men jeg tror det neppe. Det hadde vært merkelig om det skjedde.

Sier sønnen som gjerne skulle gjerne møtt moren sin på bursdagen.

–Jeg ville gjerne takket henne for mange gode år sammen. Vi hatt det veldig bra. De siste 50 årene har vi levd på samme gårdstun. Og min kone, Kristiane sier at det aldri har blitt vekslet et vondt ord mellom oss. Så bare det er en god attest, sier Sveinung.