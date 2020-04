Statens vegvesen var tidlig ute med å ta sine forholdsregler mot spredningen av koronaviruset.

Blant annet har alle landets trafikkstasjoner vært stengt siden 12. mars.

I forrige uke gikk Vegvesenet ut med denne meldingen:

– I skrivende stund vet vi svært lite om situasjonen som råder etter påske. Statens vegvesen jobber kontinuerlig med å finne løsninger for de som bruker tjenestene våre, både private og bedrifter. Vegvesen.no er oppdatert med siste nytt om rutiner og dispensasjoner, og hvordan endringene påvirker brukerne, opplyser Vegvesenet i en pressemelding. En oppstart av førerprøver vil bli vurdert ut fra gjeldende smittevernregler over påske.

Nå er det klart at ikke vil bli mulig å ta førerprøver den første uken etter påske heller.

Ny vurdering

Statens vegvesen avlyser nemlig alle førerprøver, fram til og med 17. april.

– Oppstart av førerprøver den 20. april vil på nytt bli vurdert av Statens vegvesen ut fra smittevernreglene som gjelder over påske. Nærmere informasjon om oppstart av førerprøver vil bli gitt i uke 16, sier Henning Harsem som er avdelingsdirektør i Statens vegvesen.

Oppfordringen fra Statens vegvesen er å benytte anledningen til å øvelseskjøre i mellomtiden.

Ulovlig øvelseskjøring kan koste dyrt

Regler for øvelseskjøring

– Det er viktig å skaffe seg så mye erfaring som mulig, før en skal kjøre alene. Forskning viser at de som har øvelseskjørt mye, er mindre utsatt for ulykker etter at de har fått førerkort, sier seksjonssjef Dag Terje Langnes i Statens vegvesen.

Kravene til den som skal øvelseskjøre er at vedkommende har bevis for fullført trafikalt grunnkurs, eller førerkort i annen klasse. Dessuten legitimasjon. De som er over 25 år kan øvelseskjøre uten å ha tatt kurset.

En godt synlig L bak på bilen er obligatorisk når man skal drive med øvelseskjøring Foto: Scanpix

Godt synlig L

Det er også krav til den som øvelseskjører med noen. Her er regelen at man må være fylt 25 år og har hatt førerkort for kjøretøy i samme klasse som det øvelseskjøres med, sammenhengende de siste fem årene.

Bilen må være merket bak med godt synlig rød L, på hvit bakgrunn. Den må også ha ekstra speil og må tilhøre klasse B, dette betyr tillatt totalvekt på maks 3.500 kilo.

Christina Eriksen er seniorrådgiver ved trafikkopplæringskontoret i Vegdirektoratet. Hun har tidligere gitt disse rådene til Brooms lesere:

Ekspertenes råd: Dette må du tenke på når du øvelseskjører

– Ros er bedre enn ris

– Start i lite trafikkerte områder, og på et rolig tidspunkt av dagen. En stor parkeringsplass er et veldig bra sted. Øvelseskjøring i tett trafikk og med høy fart må man unngå før man er i stand til å følge trafikkrytmen. Ellers er det slik at mens noen synes dette er morsomt og lærerikt, kan andre oppleve at stemningen fort blir amper. Man bør derfor ta en prat før kjøringen om hva slags stemning man ønsker i bilen, hva det skal øves på – og hvor lenge øvingen skal foregå.

– Under kjøringen er det viktig å huske at ros er bedre enn ris. Om noe ikke går så bra som ønskelig er, må elev og ledsager sammen prøve å finne årsaken til dette. Etter at turen er avsluttet, er det lurt å ta seg tid til en oppsummering både på hva det er øvd på – og hvordan stemningen i bilen har vært. Da kan dere sammen bli enige om hva som fungerte godt, og finne årsaker til mulige problemer, slik at det blir lettere å se fremgang.

