– Alle ønsker at barnehagene og skolene skal åpne opp igjen, men ingen ønsker at dette skal skje før vi har sikret oss godt nok ut fra et smittevernperspektiv, sier oppvekst- og utdanningsdirektør Camilla Trud Nereid i Trondheim kommune.

– Vi trenger lengre tid til å planlegge dette godt nok. Sammen med rektorer, barnehagestyrere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud er vi i gang med å kartlegge situasjonen, sier hun

Hvorvidt barnehagene og skolene i kommunen kan begynne å åpne vil avhenge av om regjeringen helt eller delvis viderefører stengningsvedtaket, opplyser Trondheim kommune i en pressemelding.